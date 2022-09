Três concursos encerarão o período de inscrições nesta terça-feira (6/8)

(foto: Freepik/ Divulgação)

SEED-AP

Três concursos encerão o peíodo de inscrições nesta terça-feira (6/8). Ao todo, são ofertadas mais de 5.900 vagas. Oportunidades abragem cargos de nível nível médio e superior. Confira as seleções:

O concurso da Secretaria de Educação de Amapá está com inscrições abertas até as 16h desta terça-feira (6/9). A seleção oferta 5.002 oportunidades, sendo 1.182 vagas de contratação imediata e de 3.820 (três mil oitocentas e vinte) vagas para formação de cadastro reserva. Taxa de inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 90,00.

São contemplados os seguintes cargos: professor de educação básica e profissional, pedagogo, tradutor e intérorete de Libras-Língua Portuguesa e cuidador. Remuneração chega a R$ 4.917,28. Saiba mais!

TRT-MA

O edital do próximo concurso público do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão (16ª Região) foi publicado no início de agosto. As inscrições para o certame estarão abertas até o dia 6 de setembro. Valor da taxa de inscrição varia entre R$ 68,00 para nível superior, e R$ 58,00 para nível médio.

Ao todo, 7 vagas serão ofertadas, para cargos de Técnico judiciário (nível médio), e analista judiciário (nível superior), além de cadastro reserva. Os aprovados no processo receberão a remuneração inicial no valor de R$ 12.455,30, para analista judiciário, e R$ 7.591,37, para técnico judiciário. Saiba mais!

EMBASA

O período de inscrições do concurso da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) foi prorrogada. Agora, interessados em se inscrever tem até a próxima sexta-feira (6/9) para se inscrever. O cadastro pode ser feito através do no site da banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de formação do candidato, valores chega a R$ 110.



Cabe lembrar que o concurso oferta 930 vagas voltadas para cargos de nível níveis médio, técnico e superior. Ele é organizado pelo Instituto AOCP, e foi ela que divulgou o edital com a retificação. Saiba mais!



