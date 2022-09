Concurso CBM-GO: edital é retificado e cronograma é alterado

(foto: CBM-GO/Divulgação)

O Secretário de Estado da Administração de Goiás (SEAD-GO), Fernando Fagundes, publicou o quarto termo de retificação do edital de abertura do concurso do Corpo de Bombeiros estadual (CBM-GO) . O documento fi publicado no Diário Oficial do estado desta terça-feira (6/8). Dentre alterações, a retificação altera o cronograma do certame



De acordo com o documento, o período para a realização das inscrições foi reaberto. Interessados podem se escrever até 31 de outubro. O cadastro pode ser feito, exclusivamente, pelo site da banca organizadora, a FGV. O certame oferta 612 vagas para os cargos de soldado combatente (500), cadete aluno oficial (60), soldado músico (40), tenente oficial médico (6) e tenente oficial odontólogo (6). A taxa de inscrição no valor de:

R$ 110 para cargos de soldado;

R$ 130 para cargos de cadete e tenente.

Dentre os requesitos , é exigido: ter altura mínima de 1,65 m. para candidatos do sexo masculino e 1,60 m. para candidatos do sexo feminino, dade de 18 a 30 anos completos até o último dia de inscrição no concurso para o o cargo de soldado e 8 a 35 anos para o cargo de de soldado músico.

Ademais, também foram alteradas as datas para a aplicação das provas objetivas e discursivas. Agora, os exames serão realizados em 05 de fevereiro de 2023 para o cargo de soldado e 12 de fevereiro de 2023 para os cargos de 2º tenente. Além dessas etapas, o certame também inclue avaliação médica e avaliação de vida pregressa e exame de habilidades específicas (somente para o cargo de músico).

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.