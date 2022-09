MG: Tribunal de Contas publica edital de concurso para estágio remunerado

TCEMG lança concurso para estágio em Engenharia na Escola de Contas (foto: Karina Camargos Coutinho/TCEMG) O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) publicou, nesta sexta-feira (2/9), no Diário Oficial de Contas (DOC), o edital do concurso público destinado ao credenciamento de estudantes do curso de Engenharia, visando a formação de cadastro de reserva para estágio remunerado no TCEMG. As inscrições já podem ser feitas a partir desta sexta-feira (2) até o dia 11 de setembro.

A carga horária prevista para o estágio é de 20 horas semanais, com jornada diária de quatro horas líquidas, estipulada pelo supervisor do estágio. Os estudantes receberão uma bolsa de estágio no valor de um salário mínimo, somada a um auxílio transporte de R$ 60,00 e seguro contra acidentes.

Inscrições

Os interessados deverão preencher um formulário eletrônico e estar de acordo com os seguintes requisitos:

• Estar regularmente matriculado e frequente em cursos de ensino superior de Engenharia, ofertado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.

• Estar cursando, no mínimo, o 5º período semestral ou o 3º ano letivo, em se tratando de curso com duração de cinco anos.

• Ter cursado, no mínimo, 40% da carga horária total, em se tratando de curso com duração inferior ou superior a cinco anos.

• Ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades de estágio, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares.

Será de responsabilidade do candidato anexar a declaração de matrícula e o histórico escolar da faculdade durante as inscrições. Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição nessa seleção.

Resultado Final

A lista com os nomes dos estudantes credenciados deverá ser publicada no DOC em até 5 dias após o fim das inscrições. Os candidatos terão até três dias úteis, após a divulgação, para recorrer sobre o resultado, caso seja necessário. Esse recurso pode ser feito por meio do site da Central de Relacionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (CRTCE), no assunto “Estágio – Recurso”.

Lembrando que está é a única forma de recorrer ao resultado, recursos enviados pelo correio, e-mail ou por qualquer outro meio de comunicação, não serão reconhecidos.

A lista final será divulgada dois dias após a data final para interposição de recurso, depois das análises dos recursos e homologação.

O total de vagas será estabelecido, anualmente, por meio de portaria da Presidência do Tribunal, considerando a disponibilidade orçamentária e financeira. Dentre elas, 10% serão reservadas às pessoas com deficiência.

Os estudantes selecionados deverão comparecer à Escola de Contas, em até dois dias úteis, portando cópia dos seguintes documentos:

• Carteira de identidade e CPF.

• Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral emitida pelo site do TSE.

• Comprovante de quitação com as obrigações militares, se for homem.

• Uma foto 3x4.

• Histórico escolar.

• Termo de compromisso ou outro documento que comprove a realização de estágio, se informado.

• Declaração emitida pela instituição de ensino de sua matrícula e frequência em cursos de ensino superior de Engenharia, no 5º período semestral ou o 3º ano letivo.

• Laudo médico, se estiver concorrendo a vaga destinada a portadores de deficiência.

Quem não comparecer dentro do prazo será considerado desistente e será descredenciado. A duração do estágio no TCEMG será de seis meses, admitida a prorrogação, desde que o período total não ultrapasse dois anos.