Crefito abre concurso público com salários de R$ 8,4 mil

(foto: Divulgação)

Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional da 2ª região (CREFITO-2) , sediada no Rio de Janeiro, tornou público a abertura do concurso para provimento de 48 vagas para cargos voltados para nível médio e superior. Total de vagas abrange contratação imediata e formação de cadastro reserva. As inscirções já estão abertas e segue assim até 09 de outubro. Leia aqui o edital completo.



Para se inscrever é requisitado experiência mínima de três anos, execeto para motorista que é exido mínimo de cinco anos de experiência e categoria de habilitação tipo "B e para contador que necessário possuir quatro anos de registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade.



Os interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto IUDS. O valor da taxa de inscrição cobrado é de R$ 50,00 para os cargos de ensino médio e de R$ 80,00 para as funções de nível superior.

Etapas e remuneração

O concurso é composto por prova objetiva, prova discursiva, provas de títulos e peça processual. As fases variam conforme o cargo, confira a distribuição:

Cargos de nível médio terão as seguintes fases:

Prova objetiva: O exame será composto por 45 questões e será corrigido .

Prova discursiva: Prevista para ser aplicada no mesmo dia da primeira etapa em 27 de novembro (esta data é para todos os cargos).

Cargos de nível superior execeto advogado: