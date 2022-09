UnB abre processo seletivo para contratação de professores substitutos

(foto: UnB/Divulgação)



Mais uma oportunidade para os professores foi lançada nesta quinta (1/9). Dessa vez, a Universidade de Brasília (UnB) anunciou a realização de dois processos seletivos para a contratação de professores substitutos.

A Instituição está com duas vagas abertas, sendo 1 para a área de engenharia civil (subárea geotécnica), e 1 para comunicação social (subárea teoria da comunicação). Os profissionais serão lotados no Departamento de Engenharia Civil, e Departamento de Audiovisuais e Publicidade, respectivamente.





Para concorrer, é necessário que o candidato possua título de doutorado, na respectiva área desejada. No ato de contratação, o educador irá exercer as funções em regime de dedicação exclusiva.





A remuneração oferecida para a vaga de engenharia civil é de R$ 2.236,32, mais a retribuição por titulação no valor de R$ 1.285,89. Já para a vaga de comunicação social é oferecido o salário de R$ 3.130,85, mais R$ 2.700,36 da retribuição por titulação, totalizando R$ 5.831,21. Ambas as carreiras contam com a carga de 40 horas semanais de trabalho.









Os interessados em participar da seleção de comunicação social poderão se inscrever até o dia 30 de setembro, e da seleção de engenharia até o dia 28 de setembro. Ambas as inscrições podem ser realizadas através do site do sistema integrado de gestão de recursos humanos da UnB, disponível clicando aqui.

A avaliação contará com prova de títulos e prova didática, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Segundo os editais de abertura, o prazo de validade das seleções será de um ano, com a possibilidade de prorrogação uma única vez, por igual período.





