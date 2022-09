Sai edital do concurso UFBA com remuneração de até R$ 4,6 mil

Nível médio:





Assistente em administração.



Nível técnico:





Técnico de Laboratório - Área: Análises Clínicas;

Técnico de Laboratório - Área: Eletrônica;

Técnico de Laboratório - Área: Eletromecânica;

Técnico de Laboratório - Área: Física;

Técnico de Laboratório - Área: Gastronomia;

Técnico de Laboratório - Área: Mecânica;

Técnico de Laboratório - Área: Marcenaria;

Técnico de Laboratório - Área: Química;

Técnico em Agropecuária;

Técnico em Radiologia;

Técnico de Tecnologia da Informação;

Técnico em Contabilidade;

Técnico em Enfermagem.





Nível superior:





Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura;

Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento;

Assistente Social;

Engenheiro Civil;

Engenheiro Civil - Estruturalista;

Engenheiro Civil - Hidráulico, Hidrossanitário e combate a Incêndio;

Engenheiro Eletricista;

Engenheiro Sanitarista Ambiental;

Farmacêutico Bioquímico;

Médico - Clínica Médica;

Médico - Clínica Cirúrgica;

Médico - Ginecologia e Obstetrícia;

Médico - Psiquiatria;

Médico Veterinário - Reprodução Animal e Obstetrícia Veterinária;

Músico - Trompete;

Músico - Oboé;

Músico - Harpa;

Músico - Percussão;

Músico - Voz-Baixo;

Músico - Voz-Tenor;

Músico - Voz-Soprano;

Pedagogo;

Técnico em Assuntos Educacionais.





As oportunidades são para lotação nos campus de Vitória da Conquista, Camaçari e Salvador. As remunerações iniciais são no valor de R$ 2.904,96, para nível médio e técnico, e R$ 4.638,66, para nível superior.









O concurso conta com uma reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência e candidatos negros. Confira a relação completa de vagas clicando aqui.

As inscrições já estão abertas, e ficarão disponíveis até o dia 10 de outubro. Os candidatos podem se inscrever no site do Idecan, banca organizadora. o valor da taxa de inscrição é de R$ 80 para cargos de nível médio/técnico e R$ 100 para nível superior.