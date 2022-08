Localiza abre inscrições para Programa Trainee Corporativo 2023

Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de setembro por meio do site do programa de trainees (foto: Localiza/Divulgação ) A Localiza está com inscrições abertas para a quarta edição do seu Programa Trainee Corporativo. Podem participar profissionais graduados em qualquer curso de ensino superior (em bacharelado ou licenciatura) entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022, para atuação em Belo Horizonte, seguindo o modelo híbrido de trabalho (duas vezes por semana presencialmente).





O processo seletivo, realizado integralmente de forma virtual, conta com trilha de testes online, desafios para novas soluções de negócio, dinâmicas de grupos e entrevistas com a equipe de Gente e líderes da Localiza. Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de setembro por meio do site









O candidato fará parte de uma das maiores e mais completas plataformas de mobilidade da América Latina. Após o processo de combinação de negócios com a Unidas, a Localiza conta com cerca de 16 mil colaboradores, 15 milhões de clientes, mais de 650 agências em cinco países da América do Sul e se consolida como a companhia de capital aberto do setor de maior valor de mercado do mundo.





O Programa oferece benefícios como vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro de vida, previdência privada, convênio médico e odontológico, gympass, telemedicina, participação nos lucros e resultados, auxílio creche, auxílio ergonomia, auxílio home office, clube de benefícios e descontos Allya, e descontos no aluguel de carros, assinatura Meoo e na compra de veículos seminovos. Para os candidatos que residirem a mais de 100 km de BH, a Localiza vai custear passagem e hospedagem nos 30 primeiros dias e um valor de auxílio transferência. Além disso, para candidatos da Argentina, a Localiza custeará todo o processo de visto.





Ao longo do Programa, o(a) trainee terá acompanhamento do time de Gente, mentorias com a alta liderança e passará por treinamentos comportamentais e técnicos. A sua jornada inicia-se com uma integração, quando será apresentado(a) ao mundo da mobilidade, a cultura da Localiza e suas áreas de atuação.





Durante a trilha de desenvolvimento, o(a) trainee terá de elaborar dois projetos práticos, que contemplem a identificação de um problema e apresentação de uma solução, com o apoio da alta liderança durante todo o processo. Na sequência, passará pela etapa de Job Rotation, uma oportunidade de viajar pelo Brasil para conhecer as operações da Companhia (Centro de Operações, filiais RAC, lojas Seminovos, filiais Zarp, escritórios corporativos e Gestão de Frotas). Após o programa, o profissional terá a oportunidade de participar de uma trilha online de liderança com conteúdos da Universidade Localiza (UL) para apoiar o desenvolvimento de competências importantes em sua jornada.





De acordo com Daniel Linhares, diretor executivo de Gente da Localiza, o(a) trainee fará parte de um time de alta performance que contribuirá para a construção do futuro da mobilidade sustentável. "O programa busca formar analistas sêniores para lidar com desafios do negócio da mobilidade e atuar em segmentos estratégicos para a companhia, como aluguel de carros, gestão de frotas, operações, motoristas de aplicativo."





Quem viveu a experiência





O trainee Estevão Costa, de 23 anos, está vivendo a experiência do Programa e se encontra, hoje, na fase de execução de seu primeiro projeto na Diretora de Expansão da Localiza. Ele ressalta o quanto o processo seletivo foi humano e a sintonia existente entre os colaboradores. "Eu queria trabalhar em uma empresa em que eu me identificasse com os valores e, mais que isso, conseguir vê-los na prática também. Estou vivendo a experiência de ser Localiza em vários contextos para ter um entendimento integral do negócio e da colaboração entre as áreas, aprendendo não só quesitos técnicos, mas também sobre liderança, gestão e autonomia", afirma.





Serviço:





Programa Trainee Corporativo ' voltado para profissionais graduados (em bacharelado ou licenciatura) entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022





Período de inscrições: até 23/09





Requisitos gerais: aberto para qualquer curso de ensino superior, habilidades em Pacote Office, disponibilidade para viagens e para se mudar para Belo Horizonte.





Inscrições por meio do site: www.traineelocaliza.com.br