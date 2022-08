Corpo de Bombeiros do Rio abre concurso para quadro de oficiais de combatentes

(foto: CBMERJ/ Divulgação)

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) lançou nesta sexzta-feira o edital de abertura do concurso público para o quadro de oficiais combatentes. Ao todo serão ofertadas 40 vagas para Cadete, sendo 36 vagas para ampla concorrência e 4 para cota, que serão reservadas para candidatos hipossuficiêntes. Cabe destacar que nesta seleção não haverá distribuição das oportunidades por gênero.

As inscrições ficarão abertas entre 1º de setembro e 6 de outubro. Os cadastros poderão ser feitos por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).O valor da taxa de inscrição é de R$ 94,50.

O certame contará com prova objetiva, teste de aptidão física, inspeção de saúde e exame documental. "Todas as etapas do concurso público serão realizadas, preferencialmente, na cidade do Rio de Janeiro/RJ", resalta o edital.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 100 questões de de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma: Língua Portuguesa (15); Matemática (15); Física (15), Química (15), Biologia (10), Geografia (10), História (10), Língua Estrangeira - Inglês (5) e Sociologia (5).

Somente os candidatos considerados aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas previstas serão convocadas para a segunda fase. Vale ressaltar que no teste de aptidão física (TAF) não há especificaçãoes quanto ao índice e tempo máximos para candidatas e cada prova do TAF, os candidatos terão 2 tentativas.

A remuneração inicial é de R$ 3.897,24, composta pelo valor do soldo acrescido das gratificações e adicionais atinentes ao cargo.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.