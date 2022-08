UnDF abre inscrições de concurso com 1.400 vagas

Foto: Renato Alves/Divulgação



As inscrições do concurso da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) foram abertas nesta quarta (3/8), e estarão disponíveis até o dia 16 de agosto.

Os interessados em participar do certame poderão se inscrever no site da banca organizadora , o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). para efetuar a inscrição, os participantes deverão realizar o pagamento da taxa de acordo com a carga horária:

R$ 188,90: para os cargos com carga horária de 40h

R$ 99,00: para os cargos com carga horária de 20h





As vagas darão provimento dos cargos da carreira Magistério Superior do Distrito Federal. Os aprovados receberão um subsídio mensal que varia entre R$ 2.200,00 e R$ 5.200,00, de acordo com a carga horária e nível de formação. Ao todo, o certame oferece 1.400 vagas, distribuídas da seguinte forma:

250 vagas imediatas para professor de educação superior e 750 para a formação de um cadastro reserva para o cargo;

100 vagas imediatas cargos de tutor de educação superior e 300 para o cadastro reserva do cargo;

Totalizando 350 vagas para provimento imediato e 1.050 para o cadastro reserva. Ambos os cargos exigem nível superior em diversas especialidades. As oportunidades oferecem jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais.

O concurso será dividido em duas etapas, que consistem em provas objetiva e discursiva, ambas com caráter eliminatório e classificatório e curso de formação e prova de títulos, ambas de caráter classificatório. A aplicação das provas estão previstas para o dia 23 de outubro. Saiba mais aqui!

Retificação do edital