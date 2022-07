Concurso IBGE: novo edital é lançado com oferta de mais de 15 mil vagas

(foto: Tânia Rego/Agencia Brasil)

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 1º de agosto, data em que comecerá o Censo 2022. Para realizar a inscrição, o candidato deverá comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE indicados no referido edital. "Os candidatos deverão apresentar a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação", ressalta o documento.

A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. A participação integral e obrigatória no treinamento.

Em relação à remuneração será mediante a produção, "calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados" explica o edital.

Este é o segundo Processo Seletivo Simplificado Complementar para recenceadores. O primeiro edital ofereceu 48.535 recenseadores do Censo 2022, no cargo de recenseador, de nível fundamental, sendo 2.631 oportunidades para o posto no IBGE/DF. O treinamento já foi encerrado na última semana. Ambos complementam o Processo Seletivo lançado em dezembro de 2021 regido pelo edital N.º 10/2021 que ofertou 183.021 chances.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader