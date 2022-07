Concurso TRT-MT: inscrições são prorrogadas e mais 2 vagas serão ofertadas

(foto: Divulgação/TRT23)

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, informou que o próximo concurso ofertará mais duas vagas. Com isso, serão quatro para preenchimento imediato: duas para analista judiciário (uma da área judiciária e outra de tecnologia da informação) e duas para técnico judiciário (sendo uma da área administrativa e a outra da especialidade de tecnologia da informação). As inscrições também foram prorrogadas para 1º de agosto.

Além disso, serão oferecidas outras 17 especialidades para cadastro reserva. "Apesar do pequeno número de vagas abertas, o candidato bem colocado tem chance de ser convocado para tomar posse, inclusive naqueles cargos com formação de cadastro de reserva, dada a possibilidade de virem a ficar vagos durante o período de validade", afirma o TRT-23.

As inscrições estão sendo realizadas no site da banca, a Fundação Carlos Chagas (FCC). Aprovados receberão salários mensais no valor de R$ 12.455,30 para o cargo de analista judiciário (podendo chegar a R$ 14.271,70 para a especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal) e R$ 7.591,37 para a função de técnico judiciário.

