Prefeitura de Nova Iguaçu RJ publica edital com 493 vagas para professores

As inscrições poderão ser realizadas entre as e 09h do dia 4 de março até às 23h e 59min do dia 7 de março de 2022, pelo site da Prefeitura de Nova Iguaçu.

Para se candidatar ao cargo de professor I, é preciso ter licenciatura na respectiva área. Já para professor II o requisito é curso de graduação em pedagogia (Licenciatura), conforme resolução CNE/CP nº 01/2006, ou curso de graduação em pedagogia (Licenciatura) com habilitação para anos iniciais do ensino fundamental, ou curso normal superior. (Nível superior).

fundamental nos anos iniciais e finais e educação de jovens e adultos, de acordo com a necessidade do município.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O candidato deverá preencher um formulário no site, devendo informar o seu nome completo, número do documento de identidade; inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), data de nascimento, sexo, endereço completo com indicação do CEP, indicação de e-mail e telefone para contato.

Após realizar esse processo, o candidato deverá acessar o site da prefeitura, imprimir a ficha para entregar fisicamente junto com todas as cópias dos documentos descritos no edital.

A entrega do material físico deverá ser feita de 7 a 8 de março, na Secretaria Municipal de Educação (Avenida Abílio Augusto Távora, n.º 1806, Bairro da Luz, Nova Iguaçu).

A seleção será feita a partir da avaliação de títulos e experiência do candidato, de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado final será publicado no dia 21 de março e a entrega da documentação para contratação deverá começar no dia seguinte.