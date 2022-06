Sai edital do concurso do TJMG: são 284 vagas de oficiais e analistas

Fachada da sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), na Avenida Afonso Pena (foto: Rodrigo Clemente/EM)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) publicou o edital de abertura do novo concurso para área de apoio. O documento foi publicado na noite dessa quinta-feira (23/6).

Ao todo, a seleção oferece 284 vagas para oficiais e analistas judiciários, que exigem nível médio e superior, respectivamente. Os salários iniciais chegam a R$ 5 mil.

Os interessados poderão se inscrever a partir de 30 de agosto a 29 de setembro, pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do concurso. Para homologar a participação no certame, será necessário quitar a taxa de R$ 90 para oficial judiciário (nível médio) e R$100 para analista judiciário (nível superior).

Já as provas estão marcadas para o mês de dezembro. Veja mais abaixo.

Confira a distribuição das vagas por cargo e nível de escolaridade:

Nível médio - oficial judiciário nas especialidades de:

Oficial de justiça (tem como requisito apenas o ensino médio completo): 59 vagas;

Assistente Técnico de controle financeiro (tem como requisito o curso médio/técnico de Contabilidade): 2 vagas.

Nível superior - analista judiciário nas especialidades de:

Administrador (requer graduação em Administração ou Gestão Pública): 1 vaga;

Analista de Tecnologia da Informação (requer graduação em Tecnologia da Informação e experiência mínima de dois anos na área): 8 vagas;

Analista Judiciário (requer graduação em Direito): 69 vagas;

Assistente Social (requer graduação em Serviço Social e registro no órgão competente): 106 vagas;

Bibliotecário (requer graduação em Biblioteconomia e registro no órgão competente): 2 vagas;

Contador (requer graduação em Ciências Contábeis e registro no órgão competente): 1 vaga;

Enfermeiro (requer graduação em Enfermagem e registro no órgão competente): 1 vaga;

Engenheiro Civil (requer graduação em Engenharia Civil e registro no órgão competente): 1 vaga;

Engenheiro Eletricista (requer graduação em Engenharia Elétrica e registro no órgão competente): 3 vagas;

Engenheiro Mecânico (requer graduação em Engenharia Mecânica e registro no órgão competente): 3 vagas;

Médico (requer graduação em Medicina e registro no órgão competente): 4 vagas;

Psicólogo (requer graduação em Psicologia e registro no órgão competente): 23 vagas;

Revisor Jurídico (requer graduação em Letras ou Direito e registro no órgão competente): 1 vaga.

Para os cargos de nível médio, os ganhos serão de R$ 3.264,98 (oficial judiciário). Já para os cargos de nível superior, que contempla a carreira de analista, a remuneração inicial será de R$ 5.113,09. Além disso, os nomeados farão jus a benefícios e gratificações.



A jornada de trabalho será de 30 horas por semana. O concurso tem reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros.

Provas

Os candidatos a uma vaga no TJ MG para área de apoio serão selecionados mediante provas objetivas. Os inscritos para analista judiciário também realizarão provas discursivas.

A aplicação das provas ocorrerá em 4 de dezembro em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.



Os participantes deverão responder a 60 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:



Oficial Judiciário (todas as especialidades)



Língua Portuguesa 15 questões Noções de Direito 15 questões Noções de Informática 5 questões Conhecimentos Específicos 20 questões Raciocínio Lógico 5 questões



Analista Judiciário (especialidade Tecnologia da Informação)



Língua Portuguesa 15 questões Noções de Direito 15 questões Inglês Técnico 5 questões Conhecimentos Específicos 20 questões Raciocínio Lógico 5 questões



Analista Judiciário (especialidade Analista Judiciário)



Língua Portuguesa 20 questões Noções de Informática 10 questões Conhecimentos Específicos 25 questões Raciocínio Lógico 5 questões



Analista judiciário (demais especialidades)



Língua Portuguesa 15 questões Noções de Direito 15 questões Noções de Informática 5 questões Conhecimentos Específicos 20 questões Raciocínio Lógico 5 questões

O tema da prova discursiva para as especialidades de Analista Judiciário e Bibliotecário não foi divulgado, mas sabe-se que o exame consistirá em texto dissertativo abordando tema de conhecimento específico. Já para as demais especialidades será cobrado um estudo de caso.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.