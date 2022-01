Safra abre mais de 80 vagas em novo segmento de alta renda

O processo seletivo tem alguns pré-requisitos, como certificação CFP, experiência no mercado financeiro e gestão de investimentos. (foto: Licenças Creative Commons/Reprodução Internet)



Para conferir mais detalhes das mais de 80 vagas para o Safra High Net e se inscrever, basta clicar aqui









Com uma proposta de valor diferenciada, oferece amplos investimentos para atender expectativas e necessidades de clientes e famílias com investimentos entre R$ 3 milhões e R$ 15 milhões. Safra High Net dá continuidade à tradição do Safra na gestão de patrimônio, ampliando o formato de atuação da instituição com o público alta renda.





O Safra High Net oferece uma equipe de especialistas dedicados com ferramentas de inteligência financeira e analytics para auxiliar nas decisões de investimentos. Trata-se de uma gestão patrimonial ativa, e que abrange temas como assessoria no planejamento sucessório.





O Safra segue atento às mudanças do mercado e as novas vagas fazem parte do investimento em uma faixa de público estratégica para a instituição.





Os bankers selecionados terão a oportunidade de atuar com alguns dos melhores produtos financeiros do mercado e são contratados com a possibilidade de crescer em um novo negócio. Além disso, passam a fazer parte de uma iniciativa inovadora de uma instituição com 180 anos de história e presente em todos continentes.





É uma oportunidade para quem quer evoluir na carreira e se firmar neste negócio. O Safra busca profissionais que já atuam hoje como bankers de alta renda, além de Gestores de Patrimônio, Agentes Autônomos e Advisors que buscam um upgrade em sua jornada e mais exposição.





Eles farão parte de um banco sólido e tradicional e ao mesmo tempo de um negócio inovador, que possui produtos sofisticados e diferenciados que irão proporcionar a melhor experiência para cada cliente.