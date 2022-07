Edital do concurso da PM-RO é retificado; alteração aumenta o valor do salário

(foto: PM-RO/ Divulgação)

O edital do concurso da Polícia Militar de Rondônia para provimento de oficial combatente foi retificado. Consta no documento que foram modificados itens referentes às provas discursivas e o valor do subsídio mesal ofertado. A retificação foi em razão de erro material.

A alteração aumenta 3,9% o valor do salário mensal ofertado, chegando a R$ 9.755,61. Os novos oficiais combatentes terão jornada de trabalho de dedicação integral e serão lotados de acordo com a necessidade da instituição.

Também foi alterado o subitem 8.1 referente às provas discursivas. Segundo o edital, o exame terá a pontuação máxima de 100,00 pontos. Questões totalizam quatro questões dissertativas, os itens serão relacionados às matérias específicas de direito penal. A prova também será composta por elaboração de uma peça procedimental de competência da Polícia Judiciária Militar.

Sobre a seleção

O certame oferta 20 vagas para as classes iniciais do quadro de oficiais combatentes da PM-RO, além de cadastro reserva. Do total de vagas, 18 são para o sexo masculino e duas para o sexo feminino. As inscrições serão encerradas em 5 de agosto e o valor da taxa é de R$ 204,96.

Para se inscrever, é necessário ter, no mínimo 1,65m de altura (para homens) e 1,60m (para mulheres), além de ter a idade mínima de 18 anos e a máxima de 35 anos completados até a data da matrícula do curso de formação, entre outros requesitos.

A seleção compreenderá duas etapas. A primeira é composta por cinco fases. E a segunda, o curso de formação de oficiais PM (CFOPM), é de caráter eliminatório e classificatório e de responsabilidade da PM-RO.

Fases da primeira etapa:

Primeira fase: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

Segunda fase: prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do

Cebraspe;

Terceira fase: prova de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

Quarta fase: teste de aptidão física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

Quinta fase: exame psicotécnico, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; apresentação de exames médicos, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PM-RO; e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade do PM-RO.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader