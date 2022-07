CRF-SP lança edital com taxa de inscrição abaixo de R$ 100

O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo tornou público o edital do certame para provimento de seu quadro de pessoal. A grande maioria das oportunidades são destinadas para formação de cadastro reserva. O novo concurso oferta vagas para diversos cargos em que abrange os níveis médio e superior completos.

As chances de contratação imediada somam 11, sendo 6 para a função de agente administrativo, uma para analista de tecnologia da informação (sistemas), uma para assistente de tecnologia da informação (suporte e sistemas), uma para designer gráfico e duas para farmacêutico distribuídas em fiscal e consultor, uma cada.

O período de inscrição ficará aberto entre 4 de agosto e 12 de setembro. Os interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto Nosso Rumo. O valor da taxa de varia entre R$ 57,10 para os cargos de nível médio e R$ 73,10 para as funções de nível superior.

Nível médio

Nível superior

Analista de pessoal - R$ 3.904,32;

Analista de tecnologia da informação (Sistemas) - R$ 8.199,96;

Analista de tecnologia da informação (Suporte) - R$ 8.199,96;

Analista de tecnologia da informação (Suporte e Sistemas) - R$ 4.676,32;

Consultor administrativo - R$ 6.101,55;

Consultor de gestão de pessoas - R$ 6.101,55;

Consultor de licitações e contratos - R$ 6.101,55;

Contador - R$ 6.101,55;

Desenvolvedor web - R$ 8.960,34;

Designer gráfico - R$ 5.109,95;

Farmacêutico consultor - R$ 8.445,96;

Farmacêutico fiscal - R$ 9.229,11;

Jornalista - R$ 6.101,55;

Procurador - R$ 6.101,55.

Etapas

A seleção é composta por provas objetivas, redação, titúlos e prática. É bom frisar que variam de acordo com o cargo e serão aplicadas embasada no horário de Brasília.

As Provas Objetivas para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, com uma única resposta correta. O exame na data provável de 16 de outubro.

O prazo de vigência é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data da homologação do certame.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader