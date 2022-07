Secretaria de Educação do DF retifica edital de concurso com mais de 4.000 vagas

(foto: Secretaria de Educação/Divulgação)



Segundo o documento, as alterações são sobre disposições gerais de inscrição ao concurso e requisitos de alguns cargos. Além disso, alguns conteúdos programáticos foram retificados.



O candidato agora poderá se inscrever para mais de um cargo, desde que não haja conflito na data e no turno de realização das provas.

Para o candidato que realizar mais de uma inscrição, para o mesmo dia e turno de realização das provas, será considerada válida somente a última inscrição paga efetivada. Caso haja mais de uma inscrição paga em um mesmo dia, será considerada a última inscrição efetuada no sistema de inscrição.

Confira todas as retificações aqui! (A partir da página 60)



O concurso

As chances são distribuídas da seguinte forma:





Professor de educação Básica:

776 vagas imediatas

3.104 cadastro reserva



A jornada de trabalho para o cargo de professor é de 8 horas diárias e de 40 horas semanais, e a remuneração é de R$ 4.228,56, adicionada da Gratificação de Atividade Pedagógica –GAPED (R$ 1.268,57) e das demais gratificações previstas na legislação específica, obedecidos os critérios constantes para sua concessão.





Pedagogo – Orientador educacional

20 vagas imediatas

80 cadastro reserva



A jornada de trabalho para o cargo de Pedagogo -Orientador Educacional, da carreira Magistério Público, é de 8 horas diárias e de 40 horas semanais, e a remuneração é de R$ 4.228,56, adicionada da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional –GASE(R$ 1.268,57) e das demais gratificações previstas na legislação específica, obedecidos os critérios constantes para sua concessão.





Analista de gestão educacional da carreira assistência à educação

16 vagas imediatas

258 cadastro reserva



A jornada de trabalho para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional, da carreira Assistência à Educação é de 8 horas diáriase de 40 horas semanais,e a remuneração é de R$ 3.261,59, adicionada da Gratificação de Incentivo à Carreira –GIC (R$ 815,40) e das demais gratificações previstas na legislação específica, obedecidos os critérios constantes para sua concessão.



A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, ressaltou a importância da realização de um novo concurso para a rede pública de ensino do DF: “Este é o resultado de um trabalho do Governo do Distrito Federal, que valoriza a educação, o servidor público e a recomposição dos cargos. Garantir a realização de um novo concurso significa assegurar a qualidade da educação dos nossos estudantes”.

Inscrições e etapas

Os interessados podem se inscrever entre 2 e 31 de agosto, por meio do site do Instituto Quadrix , banca organizadora do certame. As taxas de participação são de R$ 56 (gestor) e R$ 83 ( professor e pedagogo).



A lotação dos candidatos aprovados, nomeados e empossados será em uma das Sedes Administrativas da Secretaria de Educação ou das Unidades Escolares, da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, de acordo com a natureza e as atribuições dos cargos e as necessidades da Secretaria.





A aplicação das provas objetivas e discursivas para os cargos de pedagogo orientador educacional está previstas para 9 de outubro; para gestor, em 16 de outubro. O edital também prevê a realização da avaliação de títulos, que possui caráter somente classificatório.



Na prova objetiva, os participantes deverão responder as 120 questões, das quais 40 são de conhecimentos básicos, 30 de conhecimentos complementares e 50 de conhecimentos específicos.