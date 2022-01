Concurso Sanesul divulga resultado preliminar das provas

(foto: Sanesul/Divulgação) Instituto AOCP divulgou, no último dia 18/01, os resultados preliminares das provas objetivas do concurso da Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul (Sanesul). Além disso, a banca organizadora também abriu formulário para recursos.

Os candidatos podem acessar os resultados das provas no site do Instituto AOCP.

Quem não concordar com os resultados divulgados pela banca poderá entrar com pedido de recurso no site da banca. O prazo para contestar vai até as 23h59 desta quinta-feira, 20, pelo site da banca organizadora.

O edital do concurso Sanesul MS oferta 74 vagas imediatas e efetivas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são divididas por cargos de níveis médio, médio/técnico e superior. Os ganhos vão de R$1.606,13 a R$6.337,67.

Já para quem tem o nível superior, são 23 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em vários cargos. Entre eles, o administrador, advogado, analista de tecnologia, biólogo, contador, economista, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico e engenheiro sanitarista ambiental, jornalista, médico do trabalho, psicólogo, químico e tecnólogo em saneamento ambiental. Há oportunidades para cotistas.

Provas

As avaliações do concurso Sanesul 2021 contaram com 70 questões de caráter eliminatório e classificatório. As provas foram aplicadas em dezembro. Os exames exigiram disciplinas de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos.

Assim que analisados os recursos interpostos, a banca divulgará o resultado definitivo.

Além da prova objetiva, os candidatos passarão por outras três etapas: Prova de Aptidão Física; Prova Prática; e Prova de Títulos.

O concurso para servidores da Sanesul terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez e pelo mesmo período.