Assembleia divulga edital de concurso com 200 vagas

Edital para concurso na ALMG é liberado nesta quarta-feira (6/7) (foto: Divulgação/ALMG) A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) abrirá um novo concurso com 200 vagas.

O edital com as regras e os prazos foi publicado no Diário do Legislativo, desta quarta-feira (6/7).

As inscrições serão disponibilizadas a partir de 12 de setembro e vão até 14 de outubro.





As inscrições poderão ser feitas no site da Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc), instituição que organiza o certame.

O valor para se inscrever vai de R$ 96,00 (nível médio) e R$ 182,00 (nível superior).





Provas

Para preencher a vaga, é necessário passar por uma prova na primeira etapa.

O exame para o nível médio está previsto para 29 de janeiro de 2023. Enquanto do nível superior, em 5 de fevereiro de 2023.

As datas das demais provas serão divulgadas oportunamente.





Como as provas serão realizadas em datas distintas para os níveis médio e superior, o candidato poderá se inscrever simultaneamente para cargos dos dois níveis.





O edital está disponível no Portal da Assembleia, em página que reúne todas as informações atualizadas referentes ao concurso, e também no site Fumarc.

*Com informações de Assembleia Legislativa de Minas Gerais