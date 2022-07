Concurso PCES: edital de abertura é divulgado; inicial é de R$12,4 mil

As inscrições ficarão abertas no período entre 8 a 29 de julho. Será cobrado uma taxa de R$ 113. Os interessados podem se inscrever por meio do s ite do Cebraspe , banca organizadora.

A seleção compreenderá sete etapas, sendo elas:

Primeira etapa – provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

Segunda etapa – prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

Terceira etapa, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, composta pelas seguintes fases:exame de aptidão física;exame de sanidade física e mental; exame psicotécnico;

Quarta etapa – prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

Quinta etapa, de responsabilidade do Cebraspe, composta pelas seguintes fases: avaliação de títulos, de caráter classificatório e comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, de caráter eliminatório;

Sexta etapa – sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCES;

Sétima etapa – curso de formação profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCES.

Conforme o edital “todas as fases presenciais, para todos os candidatos, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e índios serão realizados em Vitória/ES, em local a ser divulgado em edital específico”.

Do cargo

Dentre os requisitos é exigido diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e comprovação de, no mínimo, três anos de prática forense, após a conclusão do curso de Direito, ou de, no mínimo, três anos de atividade policial, em qualquer instituição de segurança pública prevista no art. 144 da Constituição Federal, devidamente comprovada.

Os candidatos aprovados irão executar tarefas de polícia administrativa e judiciária, por meio de diligências e investigações para elucidação de infrações penais. Receberão um subsídio de R$ 12.413,15, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, sujeito a plantões ordinários e extraordinários.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes