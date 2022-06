UnDF lança edital com 1.400 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

Papo de Concurseiro (foto: Papo de Concurseiro) Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) publicou o edital de abertura para a realização de concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de professor de educação superior e de tutor de educação superior.

O documento foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, nesta quarta-feira (22/6). Ao todo, o certame oferece 1.400 vagas, distribuídas da seguinte forma:

250 vagas imediatas para professor de educação superior e 750 para a formação de um cadastro reserva para o cargo;

100 vagas imediatas cargos de tutor de educação superior e 300 para o cadastro reserva do cargo;

Totalizando 350 vagas para provimento imediato e 1.050 para o cadastro reserva. Ambos os cargos exigem nível superior em diversas especialidades. As oportunidades oferecem jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais.



A remuneração muda de acordo com a carga horária e nível de formação. Confira abaixo:





Especialização Mestrado Doutorado 20 horas 40 horas 20 horas 40 horas 20 horas 40 horas R$ 2.200,00 R$ 4.400,00 R$ 2.400,00 R$ 4.800,00 R$ 2.600,00 R$ 5.200,00



Para ser aprovado no concurso público, além de formação na especialidade escolhida, é preciso cumprir os seguintes requisitos: ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses;.

estar em gozo dos direitos políticos;

estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.

estar quite com as obrigações eleitorais;

ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

o candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.

apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental;

não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura;

não ser aposentado por invalidez;

apresentar declaração de acumulação de cargo, emprego ou função pública, ou proventos de inatividade ;

não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

cumprir as determinações do edital.



Do total de vagas 20 % será destinado a pessoas com deficiência, 20% serão reservadas para candidatos negros e 10% para candidatos hipossuficientes.

Inscrições Os interessados no concurso poderão se inscrever entre as 8h do dia 25 de julho e 23h59 do dia 21 de agosto de 2022. Para homologar a participação no certame é necessário quitar a taxa de inscrição, no valor de R $188,90. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 23 de agosto de 2022. Os cadastros devem ser feitos na página oficial do concurso, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

Podem solicitar isenção de inscrição pessoas doadoras de sangue; pessoas que tenham prestado serviço no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais e inscritos em programas sociais do governo do Distrito Federal.

Haverá ainda redução de 50% do valor da taxa para doadores de medula óssea.



Etapas

O concurso público para a carreira do magistério da Universidade do Distrito Federal Professor Amauri Nunes vai contemplar duas etapas: A 1ª (primeira) etapa será composta por outras 2 fases: a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

A 2ª (segunda) etapa será composta por 2 (duas) fases, a saber: a) curso de formação profissional, de caráter unicamente classificatório; e b) avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.



Todas as atividades referentes ao concurso público serão realizadas no Distrito Federal ou remotamente, sendo que as atividades remotas serão expressamente especificadas neste e nos demais editais a serem publicados para o certame.

Provas Objetivas As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 25 de setembro de 2022, e com a duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos. Os locais, as datas e os horários de aplicação das provas objetiva e discursiva serão divulgados no site do IADES, na data provável de 9 de setembro de 2022. A prova objetiva será composta de 60 questões, de múltipla escolha, com 5 alternativas em cada questão, para escolha de 1 única resposta correta. Será eliminado da seleção o que obter pontuação igual a 0 (zero) nas questões de língua portuguesa; obter pontuação menor que 50% nas questões de conhecimentos gerais; e obter pontuação menor que 50% (cinquenta por cento) nas questões de conhecimentos específicos.

Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total máxima permitida para a prova objetiva.

Provas discursivas A prova discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva. A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, não sendo permitida a interferência e (ou) a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato com deficiência que solicitou atendimento especial.

A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos

Curso de formação O curso de formação profissional, de caráter classificatório, valerá 15,00 (quinze) pontos, com regulamentação disposta no projeto do curso, nas normas próprias da UnDF e do IADES. Serão convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva. O curso de formação profissional será ofertado em formato remoto (assíncrono), com carga horária estimada de 80 (oitenta) horas.

Avalição de títulos A avaliação de títulos é de caráter exclusivamente classificatório e valerá 5,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados:

Título de doutor;

Título de mestre;

Título de especialista; Tempo de experiência no magistério superior

Tempo de experiência no magistério básico entre outros