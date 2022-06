Concurso IBGE: inscrições para concorrer a vagas de recenseador se encerram nesta quarta (15/6)

(foto: IBGE/Divulgação)





Os recenseadores do IBGE atuarão diretamente na coleta das informações em mais de 70 milhões de domicílios brasileiros. O profissional ganha por produção. Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais





Status: Inscrições abertas





Vagas: 48.535 oportunidades temporárias





Escolaridade: ensino fundamental





Salários: Por produção





Jornada: Mínimo de 25 horas semanais





Locação: Todas as regiões





Taxa: gratuita





Banca: FGV





Duração: 3 meses, podendo ser prorrogados





A Seleção





Para o cargo de recenseador, a remuneração é por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador!





Além do salário, os aprovados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. O contrato inicial será de três meses, cabendo prorrogação.





As inscrições para o concursol complementar de recenceador do IBGE já estão abertas. O periodo para se cadastrar vai até o dia 15 de junho. A participação no processo seletivo será gratuita.





As inscrições são online, mediante o preenchimento do formulário, que será disponibilizado no site do IBGE . O candidato deverá enviar o documento preenchido para o e-mail da unidade que abrange a localidade da vaga de interesse (anexo I do edital).





Junto ao formulário, o candidato deve anexar as cópias da sua documentação (identidade e titulação acadêmica). A análise dos títulos será classificatória. O resultado final e os locais em que estão as vagas serão divulgados em breve.





Concurso IBGE ofereceu mais de 206 mil vagas

O concurso IBGE ofereceu 206.891 vagas temporárias em todo o país. As oportunidades foram para diversos cargos e áreas, contemplando os níveis fundamental e médio.





As remunerações mensais variam entre R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores serão elevados para R$2.158 e R$2.558, respectivamente.









“As contratações são feitas por localidade. O novo edital é para localidades com vagas não preenchidas”, disse o Instituto. Para o IBGE, o ideal é que a coleta do Censo nessas áreas seja feita por recenseadores que já moram nos locais. “A ideia é que os aprovados estejam perfeitamente ambientados à sua região de trabalho e familiarizados com os aspectos básicos desses locais, como acesso, geografia, segurança e características culturais”, explica o chefe da Unidade Estadual (UE) do Rio de Janeiro, José Francisco Teixeira Carvalho.

São Paulo é o estado com a maior oferta. São 18.589 oportunidades. Na sequência estão Rio Grande do Sul e Minas Gerais, ofertando 5.185 vagas e4.633 postos, respectivamente.

Veja a distribuição por Estado:



Norte – 1.364 vagas

Rondônia – 503; Pará – 450; Tocantins – 143; Amazonas – 119; Acre – 81; Roraima – 58; Amapá – dez Nordeste – 1.907 vagas

Ceará – 616; Bahia – 571; Pernambuco – 268; Paraíba – 177; Rio Grande do Norte – 121; Maranhão – 68; Alagoas – 46; Piauí – 28; Sergipe – 12 Sudeste – 26.968 vagas

São Paulo – 18.589; Minas Gerais – 4.633; Rio de Janeiro – 2.380; Espírito Santo – 1.366 Sul – 12.972 vagas

Rio Grande do Sul – 5.185; Paraná – 4.359; Santa Catarina – 3.428 Centro-Oeste – 5.324 vagas

Goiás – 2.629; Mato Grosso – 1.691; Mato Grosso do Sul – 1.003; Distrito Federal – uma Além disso, os aprovados terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

