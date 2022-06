IFG abre novo concurso para a Cidade de Goiá com vagas para professores

(foto: Freepik/ Divulgação)

artes visuais;

agronomia/agroecologia;

letras-português e

técnicas de produção audiovisual





As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas exclusivamente pelo site do (IFG) até o dia às 12h de 13 de junho. A taxa de inscrição custa R$ 40 e pagamento deve ser efetuado até o dia 14 de junho.

Etapas do concurso

As etapas deste Processo Seletivo Simplificado (PSS) totalizam duas e ambas possui caráter eliminatório e classificatório., sendo análise de títulos e prova de desempenho didático. A data de divulgação do resultado da primeira etapa está previsto para o dia 15 de junho.





Em relação a prova de desempenho didático, estão previstas para serem aplicadas nos dias 22 e/ou 23 de junho de forma remota. “O endereço eletrônico, link da sala do Google Meet, com a data e o horário da prova de desempenho didático com arguição será encaminhado para o e-mail de cada candidato habilitado para a etapa, após a avaliação dos títulos”, informa o documento





O resultado final da seleção será divulgado no dia 29 de junho, na página Concursos, no site do IFG. Aprovados cumprirão jornada de trabalho será de 40 horas semanais e a remuneração varia entre R$ 3.588,85 a R$ 6.289, 21, a depender do título.

*Estagiária sobsupervisão de Mariana Fernandes