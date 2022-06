PBH abre 250 vagas gratuitas para cursos de gastronomia e confeitaria

Após a grande procura nas três primeiras edições, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decidiu expandir o projeto. E a novidade desta edição é uma modalidade de curso voltada para as técnicas e conceitos da confeitaria.





“Belo Horizonte também se destaca pela qualidade dos seus doces, bolos, roscas e quitandas, tão apreciadas e reconhecidas nacional e internacionalmente. Fizemos um levantamento dentre os 600 participantes que já passaram pelo curso e notamos que mais de 70% dessas pessoas lidam com a produção e comercialização de bolos e doces. Decidimos, então, nesta nova etapa, buscar um conteúdo específico sobre o tema e incentivar este nicho de mercado”, explica Cláudio Chaves Beato Filho, secretário municipal de desenvolvimento econômico.





O curso “Gastronomia para todos: técnica e conceitos” foi criado em 2021, com o objetivo de oferecer desenvolvimento, capacitação e técnicas gastronômicas para quem já tem ou pretende ter um negócio no setor de alimentação. Trata-se de uma oportunidade para aqueles que buscam qualificar as suas práticas na gastronomia, qualificar a gestão do seu negócio e estabelecer uma nova rede de contatos entre profissionais da área.





Durante a pandemia da COVID-19, o ramo alimentício se apresentou como uma importante possibilidade de desenvolvimento de novas habilidades de trabalho, geração de empregos e renda extra para os belo-horizontinos. Os alunos empreendedores que já passaram pelo curso atuam em segmentos diversos, como padarias, confeitarias, sorveterias, bares, restaurantes, além de comidas light e fitness. Parte dos alunos são microempreendedores individuais e têm desenvolvido produtos gastronômicos de destaque e com diferenciais artesanais.





E as trocas entre professores e alunos vão além das receitas e ingredientes. Os debates abordam também técnicas de produção, armazenamento, processamento e distribuição de alimentos prontos para o consumo, além das melhores práticas de manipulação de alimentos, formação de preços e lições de empreendedorismo.





1 - Curso “Gastronomia para Todos: Técnica e Conceitos”

Com o chef Edson Puiati

De 14/06 a 26/07/2022

Aulas: duas vezes por semana

Turnos: manhã (das 8h às 11h) ou noite (das 19h às 22h)

200 vagas disponíveis

Inscrições: clique aqui.





2 - Curso “Gastronomia para todos: técnica e conceitos da confeitaria”

Com a chef Mariana Correa

De 9/6 a 28/7/2022

Aulas: às quintas-feiras

Turnos: das 19h às 22h

50 vagas disponíveis

Inscrições: clique aqui.