Censo 2022: IBGE abre mais 220 vagas de agentes

IBGE/Reprodução (foto: IBGE/Reprodução)

O novo edital busca preencher vagas não ocupadas no último concurso IBGE para o Censo 2022, que ofereceu mais de 206 mil oportunidades em todo país. Conforme o edital complementar, do total de vagas, 56 serão destinadas para o cargo de agente censitário municipal e 164 para o cargo de agente censitário supervisor, ambos de nível médio. As oportunidades estão distribuídas por 15 estados brasileiros.

O resultado para os concursos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor e de recenseador do Instituto foi publicado na última sexta-feira (20/5) contendo 19.174 classificados para tais funções, além de 117.772 candidatos não eliminados, ou seja, que têm chances de convocação. Os aprovados no cargo de agente censitário municipal, que também teve edital publicado nesta quarta (25/5), terão ganhos iniciais de R$ 2.100, enquanto os supervisores receberão R$ 1.700. A jornada de trabalho dessas carreiras é de 40 horas semanais. Além dos salários, os aprovados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. Inscrições Os interessados em uma vaga para cargo de agente censitário municipal ou para o cargo de agente censitário supervisor podem se inscrever a partir desta quarta-feira, 25 de maio, até 1º de junho. Não há taxa de inscrição.

Os cadastros são feitos on-line, mediante o preenchimento do formulário, que será disponibilizado no site do IBGE . O candidato deverá enviar o documento preenchido para o e-mail da unidade que abrange a localidade da vaga de interesse. Junto ao formulário, o candidato deve anexar as cópias da sua documentação (identidade e titulação acadêmica). A análise dos títulos será classificatória. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 20 de junho.

A duração do contrato é de até cinco meses, podendo ser prorrogada de acordo com a necessidade do IBGE. Concurso IBGE O concurso do IBGE ofereceu 206.891 vagas temporárias em todo o país. O objetivo é montar a equipe que vai realizar o censo demográfico 2022. As vagas foras distribuídas da seguinte maneira: nível fundamental: recenseador (183.021 vagas);

nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

Os ganhos mensais são de R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores sobem para R$2.158 e R$2.558, respectivamente. Ainda é oferecido o direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

No caso do recenseador, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador!

A jornada de trabalho recomendável para o recenseador é de, no mínimo, 25 horas, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Já os agentes irão atuar 40 horas semanais, oito horas por dia.

O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseador irá trabalhar, inicialmente, por três meses. Os profissionais poderão ter os contratos prorrogados conforme a necessidade do IBGE.