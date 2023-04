TJBA abre 287 vagas em concurso; remuneração chega a R$ 6,1 mil

Há oportunidades para os postos de analista judiciário, técnico judiciário (escrevente de cartório) e apoio especializado. As vagas para analista são para as seguintes especialidades:





As inscrições ficarão abertas entre 11 de abril e 10 de maio. Poderão ser realizadas no site da banca organizadora , a Fundação Carlos Chagas. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80 (nível médio) e R$ 120 (nível superior).Durante a inscrição, além do cargo e especialidade desejada também é necessário indicar a comarca de classificação e caso o interessado deseje colocar o nome social, nas listas de chamada e nas demais publicações referentes ao certame, é preciso enviar, por meio do link de inscrição do concurso, a solicitação de inclusão do nome social digitalizada, assinada por ele, em que conste o nome civil e o nome social.