Fhemig abre novos processos seletivos com salários de até R$ 9 mil

Dependendo do cargo, as inscrições se encerram entre os dias 26 e 31 de maio (foto: Yerson Retamal/Pixabay ) Já estão disponíveis na página da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais os editais de processos seletivos simplificados para contratações de diversos profissionais que irão atuar em unidades da capital e do interior do estado. Ao todo, são 26 vagas para os níveis médio e superior.









Também há uma vaga para médico atuante nas seguintes especialidades: clínica médica, infectologia, nefrologia, cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, cirurgia geral, pediatria, hematologia, urologia, cirurgia do aparelho digestivo, neurologia, endocrinologia, medicina intensiva, medicina de urgência e emergência (emergencista). A carga horária desse profissional é de 24 horas semanais e o salário pode chegar a R$ 7.885,00. As inscrições terminam no dia 31/5 neste edital.



Centro Mineiro de Toxicomania (CMT)





Também terminam no dia 31/5 as inscrições para a seleção de um médico psiquiatra para o Centro Mineiro de Toxicomania, em Belo Horizonte. A carga horária é de 24 horas semanais e o salário de até R$ 7.885,00. Edital.





Instituto Raul Soares (IRS)





O Instituto Raul Soares, na capital, tem uma vaga para médico psiquiatra, com carga horária de 24 horas semanais e salário de até R$ 9 mil. As inscrições vão até 27/5 e devem ser feitas por meio do preenchimento de currículo eletrônico. Instruções no edital. https://bit.ly/3M9OUo5.





Hospital Regional Antônio Dias (HRAD)





Em Patos de Minas, o Hospital Regional Antônio Dias receberá inscrições até o dia 26/5 para selecionar 15 médicos de especialidades diversas (cirurgia geral, pediatria, neurocirurgia, clínica médica e anestesiologia), com carga horária de 24 horas semanais e salário de até R$ 9 mil. Mais informações no edital.





A unidade também abre seleção até o dia 27/5 para contratação de farmacêutico generalista. A vaga tem carga horária de 40 horas semanais e salário de até R$ 6 mil. Saiba mais no edital.





Casa de Saúde Santa Izabel (CSSI)





Na Região Metropolitana de BH, a Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim, recebe inscrições, também até o dia 27/5, para uma vaga de médico clínico. A carga horária é de 24 horas semanais e o salário pode chegar a R$ 8 mil. Saiba mais, acessando o edital.





Administração Central (ADC)

A Administração Central da Fhemig, em Belo Horizonte, disponibiliza duas vagas para médico do trabalho, com carga horária de 24 horas semanais, e salário de até R$ 7,8 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27/5. Conheça os detalhes no edital.





A ADC está selecionando, ainda, um técnico em contabilidade para carga horária de 40 horas semanais e salário de até R$ 3,8 mil. As inscrições vão até o dia 31/5. Veja as informações completas no edital.