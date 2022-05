Chances no DF! Inscrições de concurso com 381 vagas da área da saúde seguem abertas

(foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

O concurso do Governo do Distrito Federal (GDF) para área da sáude está com inscrições abertas até o dia 23 de maio site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) . São ofertadas 381 vagas para profissionais da área da saúde, sendo 230 médicos, 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas.

Dentre as 47 especialidades médicas estão sendo ofertadas alergia e imunologia; hematologia e hemoterapia; e psiquiatria. "A pandemia de covid-19 reafirmou a importância dos profissionais de saúde no sistema público. Desde 2019, o governo do Distrito Federal tem empenhado esforços para reforçar as equipes, convocando servidores efetivos e temporários", afirma

Os aprovados receberam a seguinte remuneração:

Médico varia entre as especialidades; da família e comunidade, com carga horária de 40 horas, o salário é de R$ 12.654, as demais especialidades, tanto a carga horária quanto a remuneração cai para metade;

Os enfermeiros receberam de R$ 3.055 e jornada de 20 horas semanais ;

Por fim, os cirurgiões-dentistas, cumprirão carga horária de 20 horas, inicial chega a R$ 4.250.

De acordo com o subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, Evillásio Ramos “nosso objetivo é repor as escalas médicas que estão com déficit, aumentar a força de trabalho e até ampliar os nossos serviços”.

A seleção será ataves da aplicação de uma prova objetiva composta por 100 questões com o valor máximo de 140 pontos. O exame está previsto para o dia 26 de junho e serão selecionados os candidatos que atingirem metade dos pontos, 70.

A área da sáude também está com processo seletivo autorizado. A autorização da aval para ofertar 1200 vagas para técnico de enfermagem, e portaria com autorização foi publicada no último dia 04 de maio.

Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.