BrasilCenter tem mais de 200 vagas para cidade do interior de Minas

As oportunidades são para operadores de call center maiores de 18 anos, com ensino médio completo e, de preferência, experiência na área

Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar seu currículo no site da companhia . Há vagas também para pessoas com deficiência (PCD).As posições de call center contam com jornada de seis horas e benefícios como assistência médica, auxílio-creche, seguro de vida, vale-refeição e transporte, além de participação nos lucros. Algumas das oportunidades são para home office, incluindo ajuda de custo, mobiliário e computador.