Escola oferece R$ 800 mil em bolsas de estudo e trabalho na Irlanda

As inscrições vão até o dia 20 de maio de 2022 (foto: jorono/Pixabay ) No radar de cada vez mais brasileiros, a Irlanda é um dos melhores países para aqueles que desejam ter uma experiência memorável de intercâmbio. Ajudando todos que estão em busca deste sonho, a Seda College lança o programa Seda Dream PRO, que vai oferecer R$ 800 mil em bolsas de estudo e trabalho no país.





Dentre as 100 bolsas disponíveis, 10 serão integrais – as quais serão sorteadas – enquanto as outras 90 poderão chegar até 50% de desconto. Para definir o valor, os candidatos deverão fazer uma prova com 50 questões de inglês, lógica e conhecimentos gerais sobre a Irlanda e a escola. Ao final, a soma dos pontos obtidos irá equivaler ao desconto total. Caso o estudante acerte 45 questões, por exemplo, sua bolsa será de 45%.

A prova não é eliminatória





Aqueles que optarem pelo curso de seis meses, o Seda Dream PRO, podem trabalhar legalmente no país, financiando parte de seus estudos enquanto ganham em euro.





Para facilitar a busca por um emprego, a Seda College tem diversos projetos exclusivos de empregabilidade, com mais de 500 vagas abertas em diferentes áreas, como tecnologia e hospitalidade.





Todos que se candidatarem ao Seda Dream PRO terão acesso, por três meses, à plataforma Seda College On-line, com mais de 60 cursos de inglês de todos os níveis, indo do básico ao avançado, além de inglês para negócios, entrevista de emprego e viagens.





A prova que ditará os descontos das bolsas parciais acontecerá nos dias 21 e 22 de maio. No dia 23, serão divulgados os nomes dos ganhadores das bolsas integrais nas redes sociais da Seda College, além de serem abertas as matrículas para as bolsas parciais, que terão suas vagas encerradas por ordem de adesão.





Diante da alta procura em realizar um intercâmbio com a reabertura das fronteiras, as expectativas para o programa são imensas. “A Irlanda é um excelente destino para todos que querem se desenvolver profissionalmente, aprender uma língua estrangeira e conhecer outra cultura. Esperamos ajudar cada vez mais brasileiros a conquistarem seus sonhos e terem uma experiência marcante”, destaca Vanessa Melo, CEO da Seda College Online.





Em função da atual crise imobiliária que atinge a Irlanda, ocasiada pela onda de imigração resultante do conflito entre Rússia e Ucrânia, os ganhadores das bolsas terão até 30 de junho de 2024 para embarcar, a fim de terem tempo suficiente para fecharem sua acomodação.

Serviço: