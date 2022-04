Prefeitura de Ouro Branco anuncia 30 vagas para a Guarda Municipal

Inscrições para concurso iniciam no dia 27 de Junho

A Prefeitura de Ouro Branco anunciou o concurso público para a contratação de Guarda Municipal. Com o edital publicado na quinta-feira, 28 de abril, o município pretende efetivar 30 profissionais.

As inscrições acontecem a partir do dia 27 de junho e vão até 27 de julho de 2022. Elas deverão ser feitas exclusivamente pelo site www.contagem.mg.gov.br/?se=concursos . A taxa de participação no concurso é de R$ 100.