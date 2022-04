Governo do Amapá lança edital para concurso da PM; são mais de 2 mil vagas

(foto: PMAP/ Divulgação)

Fundação Carlos Chagas (FCC) será responsável somente pela primeira das seis etapas, a prova objetiva. As seguintes etapas em oredem cronologica são: exame documental, avaliação das capacidades físicas, teste de avaliação psicológica, exame de saúde e investigação social. Todas são de caráter eliminatório e classificatório, execeto a última fase.

Os aprovados estarão subordinados ao disposto na Constituição do Estado do Amapá; na Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014; na Lei Complementar nº 105, de 22 de setembro de 2017, bem como ao disposto no Decreto nº 5193 de 02 de dezembro de 2019 e as alterações posteriores nas referidas normas. A remuneração será de R$ 2.827 para soldados da 2ª fase e R$ 5.313,18 para soldados da 1ª fase.

período de incrisões será iniciado no dia 2 de maio a partir das 10 horas com encerramento às 14h do dia 03 de junho, no horário de Brasília. A taxa de inscrição é no valor de R$ 100 e poderão solicitar insenção os candidaros que: são reconhecidamente de baixa renda, na forma da lei, doadores de Sangue, eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Amapá.

O lançamento deste edital foi realizado antes da previsão do governador do estado, Wazel Góes, que era para o dia 29 de abril como anunciado na quarta-feira (27/4) em entrevista coletiva no Palácio do Setentrião. Goés também divulgou as datas prováveis de convocação de três concursos realizados que juntos somam 305 aprovados. "Hoje eu trouxe essas novidades e daqui a ou 15 dias teremos", afirmou o chefe do executivo amapaense.

Concurso CBM AP:

O edital para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá foi lançado de maneira conjunta ao da PM AP. São 1500 vagas destinadas para formação de cadastro de reserva, relativa ao cargo de soldado do quadro de praças combatentes (QPCBM), cuja a remuneração varia entre R$ 2.827 e R$ 5.513,18, 2ª e 1ª classe respectivamente.





Os interessados terão das 10 horas de 9 de maio às 14 horas de 10 de junho (horário de Brasília), para se inscreverem no certame e o valor da taxa é de R$ 100. Veja aqui mais informações!

