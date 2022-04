MP de Goiás publica quatro novos editais de concursos

Edifício-sede do Ministério Público do Estado de Goiás/MPGO/Reprodução (foto: Edifício-sede do Ministério Público do Estado de Goiás/MPGO/Reprodução) Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) divulgou quatro novos editais de concursos públicos de nível fundamental para atuarem em quatro diferentes cidades do estado. Ao todo, são 4 vagas. Há oportunidades para os seguintes cargos, conforme o quantitativo de vagas e municípios de atuação:

Os aprovados e nomeados vão exercer jornadas de 40 horas semanais. A remuneração inicial para os cargos é de R$ 3.549,56, mais benefícios.

Para concorrer a uma das chances é necessário que o candidato seja brasileiro; esteja em pleno exercício dos direitos civis e políticos; esteja em dia com as obrigações eleitorais; possua idade mínima de 18 anos; não possua antecedentes criminais e possua aptidão física e mental para o exercício do cargo.

Inscrição

Os interessados no certame devem se inscrever via internet, no período das 8h do dia 29 de abril, até às 23h59 do dia 28 de maio de 2022, por meio do site do Ministério Público de Goiás. Para homologar a participação no concurso, é preciso quitar a taxa de inscrição no valor de R $62,02. O pagamento deve ser efetuado até o dia 30 de maio de 2022. Candidatos que se encontram nos critérios específicos do edital podem solicitar isenção.

Provas

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva, prova discursiva, redação e avaliação de títulos. As provas estão previstas para as seguintes datas, conforme cada edital:

Edital 04/2022: 14 de agosto de 2022

Edital 05/2022: 28 de agosto de 2022

Editais 06/2022 e 07/2022: 25 de setembro de 2022

O Concurso Público terá a validade de dois anos, contados a partir da data de homologação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

O resultado final será publicado no site do Ministério Público do Estado de Goiás.