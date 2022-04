Inscrições para o concurso da Prefeitura de Goiânia encerram nesta sexta-feira (29/4)

(foto: Prefeitura de Goiânia/ Divulgação)

Nesta sexta-feira (29/4), encerra o prazo para se inscrever para o concurso da Prefeitura de Goiânia . Serão aceitas as inscrições até as 17h e feitas através do site da banca reguladora aUniversidade Federal de Goiás ( UFG ).O edital oferta mais de 1.000 vagas destinadas as áreas educação, saúde, assistência social e infraestrutura e para provimento da formação de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

“O investimento em pessoal de áreas de base mostra o caminho que trilhamos na otimização do atendimento à população. A entrada de novos servidores reduz a sobrecarga do funcionalismo e, consequentemente, aprimora o serviço prestado ao goianiense”, afirmou Rogério Cruz, prefeito da cidade.

É válido ressaltar que até março deste ano o certame estava suspenso devido a pandemia de Covid-19. O novo cronograma da retomada foi divulgado no Diário Municipal de Goiânia no dia 8 de março. A prova objetiva está prevista para o dia 25 de maio deste ano. A remuneração inicial varia entre R$ 1.075,49 a R$ 3.452,93, de acordo com o cargo desejado pelo candidato. A carga horária semanal é de 20 a 40 horas.

Último Concurso

A última seleção para a prefeitura em questão foi em 2020, no qual ofertou 1.531 vagas promovendo cargos em todos os graus de escolaridade, nas mesmas áreas do atual concurso (Saúde, Educação e Assistência Social). Os salários chegaram a R$3,4 mil.

Outras vagas em Goiás:





Câmara de Pires do Rio

A remuneração inicial ofertada chega a R$ 2.500 e os cargos comtemplados são:

Auxiliar Legislativo;

Motorista;

Técnico Legislativo;Analista Legislativo;Consultor Legislativo - Contábil;

Consultor Legislativo - Jurídico.

As incrições serão realizadas por meio do site da banca a partir do dia 30 de maio e serão encerradas no dia 20 de junho. Será cobrado R$ 70,00 para os cargos de nível fundamental,R$ 90,00 para os cargos de nível médio e R$ 110,00 para os cargos de nível superior, podendo ser pago até o dia 23 de junho.

MP GO

Com quatro editais lançados MP GO ofertam quatro vagas destinadas a cargo de nível fundamental. O périodo de inscrição inicia hoje (29/4) e será encerrado no dia 28 de maio. A seguir os editais com corgos e quantidade e os municípios de lotação: