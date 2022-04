Programa de trainee recebe inscrições até o dia 24 de abril

Para se inscrever, as pessoas interessadas devem ter concluído a graduação entre 2017 e 2021 (foto: RAEng_Publications/Pixabay)



A BrasPine & Braslumber trabalha no beneficiamento da madeira de pinus e desde 1997 gera produtos finais de alta qualidade, destinados ao acabamento da construção civil. BrasPine & Braslumber oferece 13 vagas para o Programa de Trainee 2022. As inscrições estão disponíveis pelo site e vão até o dia 24 de abril.

GRADUAÇÃO ENTRE 2017 E 2021





Para se inscrever, as pessoas interessadas devem ter concluído a graduação entre 2017 e 2021. Alguns dos cursos elegíveis para o programa são: administração, engenharias, mecatrônica, processamento de dados, cursos relacionados à tecnologia, gestão de pessoas, comércio exterior e à gestão empresarial.





A empresa procura candidatos de perfil proativo, com vontade de crescer profissionalmente e fazer diferença no mercado da construção civil e do mobiliário. A orientação para resultados, visão estratégica e posicionamento de liderança complementam o perfil.





Com início em julho de 2022, o programa é pautado nas ações de responsabilidade social e ambiental da empresa, que investe continuamente no aperfeiçoamento da tecnologia, dos serviços e das pessoas, com o objetivo de encontrar a união perfeita entre esses recursos. O processo seletivo, da inscrição à dinâmica, será dividido em cinco etapas, sendo on-line e presencial.