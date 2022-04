Cargill abre inscrições para programa de estágio 2022: 192 vagas

Serão considerados diferenciais o domínio do inglês e o conhecimento de programas do pacote Microsoft Office (foto: Cargill/Divulgação)





Além de visar a contratação de estagiários(as) para as áreas de negócios e funções administrativas, o programa da Cargill abre caminhos para que esses estudantes tenham contato com diversas áreas do agronegócio, incluindo agricultura e pecuária, além das áreas focadas na produção de materiais, óleos e ingredientes.





Desde 2017, a Cargill faz esse processo seletivo no formato virtual em três etapas, desde a triagem dos perfis até a última conversa com o gestor da área. Neste ano, a empresa mantém outra modalidade bem-sucedida: mais uma vez, o processo será 100% oculto, sem que o gestor tenha informações como gênero, raça e etnia.



"Temos um compromisso com a diversidade, a equidade e a inclusão que orienta nossas decisões no dia a dia e o recrutamento de novos estagiários não poderia ficar de fora disso", explica Luciana Giuranno, líder de talent acquisition da Cargill para América Latina.





O processo seletivo envolve a fase de inscrição, assessments on-lines, entrevista com a consultoria e entrevista e/ou painel com o gestor da Cargill.

ÁREAS DE EXATAS, HUMANAS E BIOLÓGICAS

O programa, que pode ter duração de seis meses a dois anos, busca estudantes das áreas de exatas, humanas e biológicas. Serão considerados diferenciais o domínio do inglês e o conhecimento de programas do pacote Microsoft Office, de acordo com a necessidade da área contratante. A carga horária varia entre 30 e 40 horas semanais, dependendo da aprovação de cada instituição de ensino.





O processo admissional será entre junho e julho, com início programado para agosto de 2022. Os estagiários contarão com bolsa-auxílio compatível com o mercado e benefícios que incluem assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio transporte, GymPass, cartão-alimentação de Natal e vale-refeição ou refeitório no local de trabalho.





Confira a lista de cidades participantes:

Água Boa (MT), Balsas (MA), Barreiras (BA), Bebedouro (SP), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Castro (PR), Catalão (GO), Pato de Minas (MG), Chapadão do Sul (MS), Gandu (BA), Goiânia (GO), Ilhéus (BA), Itapira (SP), Itumbiara (GO), Luis Eduardo Magalhães (BA), Mairinque (SP), Maringá (PR), Montividiu (GO), Paranaguá (PR), Ponta Grossa (PR), Porto Ferreira (SP), Porto Velho (RO), Primavera do Leste (MT), Rio Verde (GO), Santarém (PA), São Gabriel do Oeste (MS), São Paulo (SP), Sinop (MT), Toledo (PR), Três Lagoas (MS), Uberlândia (MG), Goianira (GO), Sidrolândia (MS), Campo Novo do Parecis (MT), Chapecó (SC), Unaí (MG), Jataí (GO), Miritituba (PA), Vianópolis (GO) e Ubaitaba (BA).

Conhecer novos talentos e desenvolver estudantes em diversas áreas do conhecimento é parte da missão da Cargill . De olho no potencial dos jovens estudantes como futuras lideranças no mundo corporativo, a empresa acaba de abrir as inscrições para o Programa de Estágio 2022. Ao todo, são oferecidas 192 vagas em 11 estados e no Distrito Federal.