Perdeu o emprego? Conheça sete dicas para recolocação

O desemprego não é uma realidade apenas dos menos qualificados, executivos de alto escalão, com anos de experiência em multinacionais, também têm sofrido com os cortes (foto: Gerd Altmann/Pixabay )









Para Madalena Feliciano, gestora de carreira da IPCoaching, a crise econômica brasileira abateu a todas as classes sociais, sem discriminação (foto: IPCoaching/Divulgação)





1 - Refletir as escolhas profissionais: Repense a carreira, o motivo que levou a estar desempregado e veja se realmente está no caminho certo. Muitos bons profissionais se perdem na carreira porque não têm um posicionamento definido. Atiram para todos os lados e não conseguem concentrar sua energia no que realmente lhes interessa.



Por exemplo: Qual a sua missão de vida? Quais são seus desejos? Qual a razão de fazer o que você faz? Quais problemas você gosta – e deseja – resolver? É importante ter essas questões pré-definidas antes de procurar por um novo emprego. São essas qualidades que irão distinguir a atuação no mercado ou a marca. As virtudes são pontos chaves que trarão reconhecimento.





2 - Melhorar o currículo: Invista em educação. Use a internet como uma aliada e para deixar currículo cada vez mais recheado. Existem milhares de cursos on-line, tutoriais, e-books etc. Outra atividade que pode ajudar nesse período é visitar eventos, feiras e congressos voltados à carreira.



Além de manter-se atualizado sobre o mercado, cada presença desse profissional em um evento é mais uma oportunidade para conhecer pessoas com interesses semelhantes de forma menos formal. O novo chefe ou colega de trabalho pode estar lá.





3 - Ser ativo na internet: Estar conectado não é apenas para adolescentes e jovens adultos e principalmente não pode ser encarado apenas como lazer. Virou ferramenta de trabalho. Deixe os perfis on-line sempre atualizados e atrativos, tenha um bom networking digital e saiba o que acontece no mundo.



Conversar com ex-colegas de classe ou trabalho, amigos, professores etc., e fazer com que eles saibam que está à procura de uma nova oportunidade – de forma sutil. Uma indicação é sempre algo positivo.





4 - Trabalhar como freelancer: É uma ótima maneira de continuar exercendo a profissão com retorno financeiro. Essa é uma fonte de renda que pode ajudar nos períodos de transição e, além disso, oferece novas oportunidades de conhecer pessoas da área – ou seja, novas oportunidades de emprego. Para isso, tenha sempre seu cartão de visitas no bolso.





5 - Conseguiu uma entrevista? Parte do processo de recolocação de mercado, é ir à entrevistas de emprego. Então, a forma como esse contato acontece, é muito importante. Antes de se candidatar à vaga, pare, analise a empresa e veja se ela combina com o seu perfil profissional. Faça uma pesquisa ampla sobre o mercado de atuação da empresa, sua missão, visão e valores. E compare com os seus.





6 - Comportamento durante entrevistas: A empresa chama para um contato presencial, principalmente, por dois motivos: ela quer confirmar as informações do currículo e descobrir coisas novas. Logo de cara, uma boa aparência já é uma nova informação.



Não importa qual seja a vaga, estágio ou gerência, calças e blusas sociais são essenciais. Na visão do entrevistador, se o candidato não se importa com a sua própria aparência, vai se importar muito menos com a empresa dele.





7 - Recolocação para a terceira idade: Identifique suas principais competências; procure por um trabalho alinhado às experiências profissionais anteriores; faça um bom currículo, destacando a experiência; não pareça resistente às mudanças e novidades. Boa apresentação pessoal e postura são muito importantes; e procurar manter-se atualizado sobre a área de atuação.



Os 70 anos de hoje podem ser comparados com os 50 anos de algumas décadas atrás. Isso faz com que os profissionais da terceira idade não queiram ficar em casa e voltem grande parte da sua atenção para o trabalho, assumindo com uma grande responsabilidade o que é delegado a eles.







Com a atual instável economia brasileira sem previsão de melhora, o desemprego não é uma realidade apenas dos menos qualificados. Executivos de alto escalão, com mestrados no exterior, MBA e anos de experiência em multinacionais, também têm sofrido com os cortes das empresas para diminuição de gastos. A crise econômica brasileira abateu sobre todas as classes sociais, sem discriminação.