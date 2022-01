Dicas para refletir e começar 2022 rumo à carreira de sucesso

Consultor Louis Burlamaqui diz que no passado a empresa era considerada responsável pelo plano de carreira de um funcionário, hoje é o colaborador o verdadeiro protagonista da caminhada bem-sucedida (foto: Samuel Gê/Divulgação)

Ao contrário do passado, quando as empresas eram consideradas responsáveis pelo plano de carreira de um funcionário, hoje é o colaborador o verdadeiro protagonista da caminhada bem-sucedida.Entender e se alinhar à cultura da empresa onde trabalha, buscar cursos de atualização e conhecimento sobre novas tecnologias, além de manter o equilíbrio emocional diante de conflitos cotidianos no mundo corporativo, são essenciais para a carreira em ascensão. Quem garante é o consultor organizacional Louis Burlamaqui Com experiência na criação de projetos para mais de 500 organizações do país, Louis Burlamaqui enumera comportamentos que podem elevar a vida profissional e outros capazes de serem não só motivos de demissões, mas suficientes até para afetar a carreira e fechar portas no mercado para novas oportunidades. Confira a seguir: