Senado Federal autoriza realização de novo concurso público

O presidente da Comissão Diretora Senado Federal autorizou a realização de um novo certame para o preenchimento de vagas na casa legislativa. O ato foi publicado no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (8/4).

Advogado (01);

Consultor Legislativo – áreas de Assessoramento em Orçamentos (01), Assessoramento Legislativo (01);

Analista Legislativo – áreas de Administração (01), Arquivologia (01), Assistência Social (01), Contabilidade (01), Enfermagem (01), Informática Legislativa (01), Processo Legislativo (01), Registro e Redação Parlamentar (01), Engenharia do Trabalho (01), Engenharia Eletrônica e Telecomunicações (01); e

Técnico Legislativo – especialidade Policial Legislativo (06).

Ao todo, o documento autoriza a oferta de 19 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Advogado, Consultor Legislativo, Analista Legislativo e Técnico Legislativo, distribuídos da seguinte forma:

O cronograma não foi divulgado ainda. O próximo passo é a formação da Comissão organizadora, que ficará responsável pela organização e fiscalização do certame.

Confira:

Concurso Senado deve oferecer iniciais de até R$ 32 mil

Em 2019, o Senado Federal foi autorizado a realizar um concurso público com 40 vagas de nível médio e superior. Desse quantitativo, 24 serão para técnico na especialidade de policial legislativo.

Confira os detalhes de cada cargo na época:

Técnico Legislativo – 24 vagas

Nível II, padrão 21, na especialidade Policial Legislativo

Requisito de escolaridade: nível médio

Remuneração: R$ 18.591,18

Advogado – 4 vagas

Nível III, padrão 41, na especialidade Advocacia

Requisito de escolaridade: nível superior

Remuneração: R$ 32.020,77

Analista Legislativo – 12 vagas

Nível III, padrão 36, na especialidade Administração, Arquivologia, Assistência Social, Contabilidade, Enfermagem, Informática Legislativa, Processo Legislativo, Registro e Redação Parlamentar, Engenharia do Trabalho e Engenharia Eletrônica e Telecomunicações

Requisito de escolaridade: nível superior

Remuneração: R$ 24.782,57

Na época, uma comissão foi formada para tocar os preparativos do edital. O grupo elaborou o projeto básico, recebeu propostas de bancas organizadoras e indicou o Cebraspe como instituição a ser contratada para aplicação das provas.

Em agosto de 2020, quase um ano após a autorização do certame e após cerca de seis meses da eclosão da pandemia, o concurso do Senado foi adiado por conta do covid-19. Foi então publicada, pelo então presidente, Alcolumbre, uma portaria que revogou a formação da comissão interna responsável pelo concurso, mas não revogou a realização do concurso em si.

Veja aqui o projeto básico do concurso.

Leia também: Senado lança podcast sobre processo legislativo; conteúdo pode ajudar concurseiros

Último concurso

O último certame ocorreu em 2012 e ofereceu chances para técnico, consultor e analista. Foram 246 oportunidades de níveis médio e superior. A concorrência geral foi de 642 candidatos por vaga. O posto que registrou o maior número de cadastros foi o de analista legislativo, com mais de 63 mil concorrentes.