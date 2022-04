Concurso IBGE: mais de 620 mil candidatos farão prova no próximo domingo

(foto: IBGE/Divulgação) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai aplicar no próximo domingo (10/4) as provas do processo seletivo simplificado (PSS) para o Censo Demográfico 2022. Os candidatos às vagas de recenseador farão a prova no período da manhã. Já os candidatos a agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) no período da tarde. Os locais de prova estao disponíveis para consulta, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora da seleção.





De acordo com o IBGE, foram realizadas 1,1 milhão de inscrições. Mas, deste total apenas 621.228 tiveram o cadastro confirmado, sendo 349.437 candidatos a recenseador e 271.791 candidatos a ACM/ACS. As vagas estão distribuídas em 5.297 municípios do país.

Siga as orientações

No dia da prova, o candidato deve levar o comprovante de inscrição, um documento de identidade original com foto e caneta esferográfica de cor preta ou azul, fabricada em material transparente. O IBGE recomenda que o candidato conheça o local com antecedência e chegue, pelo menos, uma hora antes do início da prova.





O candidato deverá seguir os protocolos sanitários contra a covid-19 estabelecidos por cada município e informados no cartão de confirmação da inscrição. O candidato que descumprir as orientações previstas no edital será eliminado do processo seletivo. Horários

A prova para recenseador será aplicada às 9h e terá três horas de duração. Os candidatos farão uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões, divididas em 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos.





Já os candidatos a ACM e ACS farão as provas no período da tarde. Elas serão aplicadas às 14h30 (horário de Brasília) e terão duração de três horas e trinta minutos. O exame terá 60 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos.





O conteúdo das provas está detalhado no edital. O IBGE disponibilizou uma apostila de conhecimentos técnicos para que o candidato tenha acesso às informações necessárias para responder às questões sobre a operação censitária. A apostila e o Código de Ética do IBGE estão disponíveis no site da FGV





Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia seguinte a aplicação das provas, 11 de abril, no site da FGV. O resultado final está previsto para 20 de maio.





Mais de 206 mil vagas para o Censo 2022

O IBGE vai selecionar 206.891 servidores temporários para o Censo, sendo 183.021 para recenseador, 18.420 para agente censitário supervisor (ACS) e 5.450 para agente censitário municipal (ACM). As vagas estão distribuídas em 5.297 municípios do país.





As inscrições para esse processo seletivo do Censo foram realizadas de 15 de dezembro a 21 de janeiro no site da FGV.





Para ocupar as vagas de recenseador, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo. O profissional ganha por produção. Clique aqui para simular a remuneração do recenseador. Já ACS e ACM precisam ter o ensino médio completo. Os salários são de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente.





As vagas de agente censitário tiveram inscrição única. Ao candidato com melhor classificação na prova, será oferecida a vaga de ACM. Os demais terão direito às vagas de ACS, de acordo com a ordem de classificação. Os candidatos puderam se inscrever nos dois processos seletivos, já que as provas para recenseador serão realizadas no turno da manhã e a para agente censitário à tarde. No ato da inscrição, os candidatos também puderam escolher a área em que desejam trabalhar.