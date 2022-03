Empreendedoras da Beleza: 15 mil vagas do Grupo Boticário

Programa oferece qualificação em desenvolvimento pessoal, make e skincare, unhas e vendas para mulheres de todo o Brasil (foto: Grupo Boticário/Divulgação)

"Acreditamos no empreendedorismo como ferramenta de empoderamento, para que [as mulheres] sintam orgulho de suas histórias, e queremos ajudar na transformação de suas realidades, oferecendo capacitação e oportunidades", explica Eduardo Fonseca, diretor executivo de ESG e assuntos institucionais.





Já em sua terceira edição, o Programa Empreendedoras da Beleza faz parte de um conjunto de ações realizados pelo Grupo para o alcance das metas #2 e #15 dos Compromissos para o Futuro , assumidos em 2021 e que integram a agenda ESG da companhia, que visam reduzir a desigualdade social de 1 milhão de brasileiros e garantir aumento de qualidade de vida dos revendedores.

Mais benefícios pela educação

Na edição deste ano, a plataforma vem com uma novidade, será gameficada. Portanto as participantes poderão ter acesso de acordo com o seu desempenho ao longo dos módulos e cursos, as vantagens e incentivos extras para continuar se capacitando e alavancar a carreira, como kit de produtos do GB, chips de celular, consultoria de marketing digital e opções de contratação de plano de saúde.



Serviço

Grupo Boticário: Programa Empreendedoras da Beleza

Programa Empreendedoras da Beleza Inscrições: até 5/6

até 5/6 Cursos: gratuitos e on-line

gratuitos e on-line Inscrições em Empreendedoras da Beleza GB