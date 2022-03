Concurso IBGE: banca divulga demanda de candidato por vaga

(foto: IBGE/banco de imagens) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para os cargos de agentes censitários e recenseadores, já podem conferir a concorrência por vaga, divulgada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) , organizadora do certame. Essa é uma das seleções temporárias lançadas pelo IBGE para a formação da equipe que vai realizar o Censo Demográfico 2022.

A demanda por vagas é distribuída por cada região do país. Ao todo, o concurso conta com 621.228 candidatos inscritos, sendo 271.791, nas vagas para agente, de nível médio, e 349.437, para o cargo de recenseador, de nível fundamental.

O número ficou abaixo do planejado pelo instituto. Inicialmente, o IBGE informou que mais de 1, 1 milhão de pessoas se inscreveram na seleção. Porém, o número caiu após o pagamento da taxa de inscrição. Ao todo, o concurso IBGE oferece 206.891 vagas em todo o país.

As oportunidades contam com ganhos mensais de R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores sobem para R$2.158 e R$2.558, respectivamente. Além disso, esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.

No caso do recenseador, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador!

O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseador irá trabalhar, inicialmente, por três meses.

Em ambos os casos, os contratos poderão ser prorrogados com base nas necessidades do IBGE.



Nova seleção

Na semana passada, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou mais um edital para o Censo Demográfico 2022. Desta vez, o cargo contemplado será o de coordenador censitário, com 12 vagas. O Extrato do edital foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (17/3).

Segundo o documento o cargo possui ganhos iniciais de R$3.100, para uma jornada de 40 horas. O contratado ainda vai receber auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio pré-escola. Além disso, os selecionados vão fazer jus a férias e 13º salário proporcionais.

O contrato terá validade de um ano, podendo ser prorrogado. Os requisitos e os locais de atuação devem ser revelados por meio de um edital a ser publicado na íntegra pelo IBGE. O cargo, no entanto, costuma ter o nível médio como exigência.

O site do IBGE também vai receber as inscrições, segundo o edital. Elas poderão ser realizadas de forma online ou presencial. Não haverá taxa de inscrição para esta seleção.

O extrato do edital também não confirmou o período de inscrição. Mas deve ser em breve, já que faltam pouco mais de 130 dias para o início do Censo.