Detran-DF publica edital para curso de formação de instrutores

(foto: Divulgação) Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) publicou edital para a seleção de servidores para os cursos de Formação de Instrutor de Trânsito e de Formação de Examinador de Trânsito, na modalidade presencial. A seleção destina-se a servidores públicos efetivos, com carteira de habilitação categoria B.

Ao todo, são oferecidas 35 vagas para realização do curso de Formação de Instrutor de Trânsito, com carga horária de 180 horas/aula. A previsão para o início do curso é 4 de abril de 2022. No dia 1º, haverá uma aula inaugural da formação. O encerramento está previsto para o dia 11 de junho de 2022, quando haverá a entrega dos certificados.

Havendo reprovação, o servidor poderá, no período de 12 meses, a contar da publicação deste, apresentar a conclusão do módulo em que tenha reprovado, caso contrário deverá ressarcir o valor do módulo, conforme carga horária estabelecida na tabela de preços públicos do Detran/DF 2022, pago em parcela única.

Os módulos que não obtiverem rendimentos mínimos poderão ser realizados em instituições privadas, sendo validados pelo Detran-DF, após realização de prova aplicada.



Requisitos Os interessados em participar da seleção devem atender aos seguintes requisitos: ser maior de 21 (vinte e um) anos; comprovar escolaridade de ensino superior completo; ser habilitado no mínimo há 2 (dois) anos, com CNH do Distrito Federal; ser servidor público efetivo; apresentar exames psicotécnico para atividades pedagógicas.

Inscrições Para participar, é necessário realizar inscrição exclusivamente pelo formulário disponibilizado pelo Detran, a partir das 06h da manhã do dia 18 de março de 2022, até às 23h45 do dia 22 de março de 2022. As vagas no curso serão preenchidas na ordem cronológica da pré-inscrição. Após o limite de 35 pré-inscritos, será considerada uma lista reserva na ordem cronológica, utilizado o mesmo critério de seleção.

As aulas teóricas serão realizadas na Escola Pública de Trânsito - EPT, SEPS 706/906 Sul, Bloco D- Asa Sul-Brasília-DF, no período noturno, das 18h30 às 22h, de segunda-feira a sexta-feira e no período matutino aos sábados, das 08h30 às 12h.