BrasilCenter tem mais de 300 vagas em todo o País

Entre as regiões com mais vagas, destaque para a cidade de Juiz de Fora (MG), onde a companhia busca cerca de 180 profissionais. Vila Velha (ES) também aparece no topo da lista, com cerca de 100 oportunidades para atendimento em call center e para vendas. Além disso, há vagas em Goiânia (GO) e Rio de Janeiro (RJ). E também oportunidades para pessoas com deficiência (PCD).