Saiu o resultado preliminar do concurso PCRJ para peritos; confira

(foto: Divulgação)

O candidato pode conferir o resultado pelo site da banca examinadora, Fundação Getúlio Vargas (FGV) ou pelo Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas páginas 49 e 50.

Para ser aprovado, o candidato deveria ter conseguido no mínimo, 50% da pontuação total em cada módulo, sendo que sua pontuação total é a somatória das notas de cada módulo.

A prova aconteceu no dia 5 de dezembro de 2021 e teve o gabarito oficial liberado dias depois.

O exame objetivo era formado por 100 questões de múltipla escolha, sendo:

30 questões de língua portuguesa; 50 questões de conhecimentos específicos; 20 questões de noções de direito.

500 dos aprovados serão convocados para realizar o Teste de Avaliação Física (TAF), sendo 200 candidatos de perito criminal e 300 de legista criminal.

Para o teste físico, o candidato deverá realizar flexão de cúbitos (braços); flexão abdominal; corrida de velocidade; corrida de resistência. O concurso ainda exige a realização de exame psicotécnico, exame médico e curso de formação

São oferecidas 30 vagas de perito para a PC RJ, sendo:

Perito criminal: 5 vagas com salário de R$ 9.924,08;

Perito legista: 25 vagas com salário de R$9.924,08.

Enquanto as etapas do concurso seguem como o planejado, a comissão de candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) pede, em uma nova proposta, para que o governo retire a cláusula de barreira que limita o número de convocados para o teste de aptidão física (TAF) na seleção da corporação. Desta forma, o concurso teria mais aprovados para a formação e cadastro reserva. Devido à medida de restrição, no cargo de inspetor, com oferta de 100 vagas imediatas, apenas os 500 mais bem pontuados na prova objetiva serão convocados para o TAF. Para a comissão de candidatos, o limite reduz o número de aprovados no resultado final do concurso e afeta na formação de cadastro reserva. A ideia da proposta é derrubar a restrição para que todo os candidatos com a pontuação mínima para aprovação nas provas sejam chamados para o teste físico. A comissão foi recebida pelo assessor especial do Governo do Rio de Janeiro, comissário Marcio Garcia, no Palácio Guanabara na última quarta-feira (10/2). No encontro, foi protocolado um documento pleiteando a retirada da cláusula. O objetivo é que a proposta seja analisada pelo secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Allan Turnowski. "O pleito é justo e aparentemente viável, iremos levar essa necessidade de maior número de vagas junto ao governador e secretário, uma vez que a chamada dos convocados está bem restrita para uma carência histórica de policiais civis. Assim haverá essa oportunidade de aproveitar o máximo possível de aprovados nesse concurso que está se mostrando um dos mais difíceis do Brasil", disse Marcio Garcia. 350 vagas Os editais foram publicados em 2021. Ao todo, são 350 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam até R$ 10 mil. Confira a distribuição: 10 vagas para Auxiliar de necropsia (nível fundamental), com salários de R$4.506,27;

10 vagas para Técnico de necropsia (nível médio), com salários de R$5.277,59;

200 vagas para Investigador (nível médio), com salários de R$5.740,38;

100 vagas para Inspetor (nível superior em qualquer área), com salários de R$6.280,31;

5 vagas para Perito criminal (nível superior em Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Química), com salários de R$10.149,55;

25 vagas para Perito legista (nível superior em Medicina), com salários de R$10.149,55.