SERPRO aumenta quantitativo de vagas para concurso de analista

A Superintendente de Gestão de Pessoas do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO aumentou a quantidade de vagas oferecidas pelo edital nº1/2021. O aditamento é de 20 (vinte) vagas ao quantitativo previsto.





A informação foi publicada no Diário Oficial da União, na edição desta quinta-feira (17/02). A mudança altera o Edital nº 1/2021 - SERPRO, de 31 de março de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 06 de abril de 2021, para convocação de candidatos classificados no Cadastro de Reserva do Concurso Público 2021, observado o prazo de validade do certame.





As 20 (vinte) vagas aditadas são para o cargo de analista, que exige nível superior, serão distribuídas em conformidade com o quadro a seguir:





Especialização Localidade da Vaga Quantidade de Vagas Ciência de Dados São Paulo/SP 04 Desenvolvimento de Sistemas Curitiba/PR 16





A convocação dos candidatos dar-se-á a partir da data de publicação deste edital, devendo, obrigatoriamente, as contratações ocorrerem até a data final de validade do concurso público, observadas as necessidades de provimento do quadro de pessoal do SERPRO, a disponibilidade orçamentária da empresa e a ordem de classificação dos candidatos aprovados para cada cargo, especialização e localidade da vaga.





Concurso SERPRO 2021

O edital de abertura do concurso público do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), ofereceu 165 vagas temporárias e formação de cadastro reserva para analista, cargo de nível superior. Os contratos, sob regime CLT, terão duração de 12 meses. A remuneração é de R$ 7.620,37.





Além do vencimento base, os profissionais também tem direito a benefícios como auxílio-alimentação, de R$ 950,64; auxílio-creche, de R$ 382,68; auxílio-transporte; auxílio a filho com deficiência, de R$ 1.150,70; plano de saúde e odontológico; e previdência complementar.





O Cebraspe foi o organizador da seleção, que obteve mais de 1835 inscritos. As provas objetivas foram aplicadas no dia 6 de junho de 2021, às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF).