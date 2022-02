Novo painel de emprego do Sine abre mais de 8 mil vagas; confira

Mais de 8 mil vagas de emprego foram abertas pelo novo Painel de Vagas do Sine (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG)

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social disponibilizou nesta quarta-feira (16/2) mais de 8 mil vagas de emprego pelo novo Painel de Vagas do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O sistema é uma forma de agilizar o acesso do trabalhador a novas oportunidades de trabalho e garantir o ingresso no mercado.

Pela plataforma on-line, o cidadão pode acessar todas as vagas disponíveis nas 133 unidades do Sine em todo o estado mineiro. A seleção pode ser feita por município, região e ocupação que o trabalhador busca.

Segundo o Governo de Minas, a atualização do painel será feita duas vezes por semana. Porém, a partir da próxima segunda (21/02), a Subsecretaria de Trabalho e Emprego da Sedese, que coordena as ações do Sine em Minas, fará a atualização diariamente para facilitar o preenchimento de vagas.

Em nota, a subsecretaria afirmou que além do aquecimento do mercado de trabalho, o governo estadual tem se empenhado no treinamento dos atendentes dos postos do Sine e no aperfeiçoamento da oferta de serviços na política de emprego.

Vagas disponíveis

No primeiro dia do funcionamento do painel, 8.072 vagas foram disponibilizadas no sistema. Ao todo, 308 vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Só na grande BH, são 1.430 oportunidades de emprego, com salários entre R$ 1,2 mil a R$ 5.780.

Além de vagas na construção civil, telemarketing e comércio, há também gerente de produção, com formação em engenharia mecânica, e manutenção mecânica. O salário pode chegar a até R$ 5.781,00.

Mais oportunidades

Somente no início do ano de 2022, mais de 11 mil vagas de emprego foram disponibilizadas para os mineiros. Isso representou um aumento de 14,8% em relação ao mesmo período de 2021, quando as empresas ofereceram 9.735 postos de trabalho.

Segundo a diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho da Sedese, Amanda Siqueira Carvalho, a diminuição de restrições sanitárias da pandemia possibilitou o retorno das atividades presenciais e de consumo.

“A partir da expansão do número de admissões, é importante que o trabalhador procure sempre se capacitar, a fim de agregar valor ao currículo e ser um diferencial nos processos seletivos, aumentando assim as chances de inserção no mercado de trabalho”, disse ela.

Para acessar as vagas disponíveis no painel, os trabalhadores podem procurar as unidades do Sine ou realizar atendimento por meio do site Emprega Brasil ou pelo aplicativo Sine Fácil.