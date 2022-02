Concurso PCDF: sai resultado da avaliação biopsicossocial e convocação para prova de digitação

(foto: Escrivão da PCDF/PCDF/Divulgação) Polícia Civil do Distrito Federal publicou o resultado final na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência e a convocação para a prova prática de digitação, referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da PCDF.

O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (16/02). A relação final dos candidatos considerados pessoas com deficiência na avaliação biopsicossocial está disponível no DODF na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

Para saber o local da prova prática de digitação, a ser realizada nos dias 06 de março de 2022, o candidato deverá acessar o site do Cebraspe, a partir do dia 23 de fevereiro de 2022. A consulta é individual.

Os candidatos convocados para a prova prática de digitação deverão comparecer com uma hora de antecedência do horário marcado para o seu início determinado. A prova prática de digitação, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, terá a duração de 10 minutos e valerá 10,00 pontos. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 6,00 pontos ou que não comparecerem para a realização da prova prática de digitação serão eliminados e não terão classificação no concurso.

Medidas de proteção contra o coronavírus

Os convocados para a prova de digitação deverão comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas. Além disso, deve permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos locais de realização da prova.

Haverá ainda verificação da temperatura corporal para acesso ao local de realização da prova. Também será obrigatório observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de prova e dos banheiros.

Os candidatos devem observar ainda o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de realização da prova.

O Cebraspe não fornecerá máscaras. Aconselha-se que o candidato tenha máscaras reservas. A banca também não vai fornecer álcool 70% aos candidatos. Mas disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.

Escrivão da PCDF

O concurso público para a carreira de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal visa preencher 300 vagas. Foram 52.636 candidatos inscritos na seleção. Ou seja, uma concorrência de mais de 175 candidatos por vaga. A informação foi publicada no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

São 300 vagas de nível superior, sendo 225 de ampla concorrência, 60 para negros e 15 para pessoas com deficiência. O salário inicial é de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho.



O concurso é constituído pelas seguintes fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova prática de digitação, de caráter eliminatório;

exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório;

prova de capacidade física, de caráter eliminatório;

avaliação psicológica, de caráter eliminatório; e

sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório.