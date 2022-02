CBMDF convoca aprovados em concurso de 2016 para curso de formação

O Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF) convocou uma relação de candidatos com requerimento de final de fila deferido da trigésima nona chamada, após a apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Formação.

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (página 65) desta quarta-feira (16/02). Caso aprovados no curso de formação, os servidores vão compor os quadros de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional.

O curso será desenvolvido em regime integral e sob sistema de internato com dedicação exclusiva e duração de 1.600 horas aula. Algumas disciplinas poderão ser desenvolvidas por meio da modalidade de Ensino à Distância (EAD).

Durante a realização do Curso de Formação, o aluno (soldado de 2ª classe) perceberá remuneração mensal, de acordo com a Lei de Remuneração do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Após a formação, os servidores vão receber remuneração inicial de R $5.108,08. O concurso foi realizado em 2016 e, atualmente, a validade está suspensa (desde 26 de junho de 2020).