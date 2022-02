Concurso IBGE: prazo para quitar taxa termina nesta quarta (16/02)

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE ) que ainda não realizaram o pagamento da taxa de inscrição, têm até esta quarta-feira (16/02) para quitar o valor da taxa, sendo ela de R$57,50 (recenseadores) ou de R$60,50 (agentes). A candidatura somente será confirmada com o boleto quitado.

Em janeiro, IBGE informou que, ao todo, mais de 1,1 milhão de pessoas se inscreveram no certame que visa preencher as seguintes vagas: agente censitário, de nível médio - 513.459 inscritos;

e recenseador, de nível fundamental - 588.452 inscritos;

O quantitativo oficial, no entanto, só será confirmado após o pagamento das taxas, nesta quarta. Ao todo, o concurso IBGE oferece 206.891 vagas temporárias em todo o país.

As oportunidades oferecem ganhos mensais de R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores sobem para R$2.158 e R$2.558, respectivamente. Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

No caso do recenseador, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Clique aqui para conferir o simulador.

O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseador irá trabalhar, inicialmente, por três meses. Ambos os contratos podem ser prorrogados por igual período.

Provas em abril A provas objetivas para o Censo demográfico 2022 estão marcadas para o dia 10 de abril, sendo na parte da manhã para os recenseadores e à tarde para os agentes. A provas será estruturada da seguinte forma: Agentes - 60 questões Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Quantitativo (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e

Conhecimentos técnicos (20). Recenseador - 50 questões Língua Portuguesa (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Matemática (dez); e

Conhecimentos técnicos (25).

"O conteúdo a ser cobrado na prova está detalhado no edital. Disponibilizamos também uma apostila de conhecimentos técnicos, preparada pelo IBGE, para que o candidato obtenha os conhecimentos necessários para responder às questões sobre a operação censitária. A apostila e o Código de Ética do IBGE estão disponíveis no site da FGV", afirma o coordenador de RH do IBGE, Bruno Malheiros.

As provas objetivas serão realizadas, simultaneamente, em todos os municípios em que houver vagas. Os exames ocorrerão nos 26 estados, além do Distrito Federal.

No caso do recenseador, será considerado aprovado o candidato que, cumulativamente, obtiver no mínimo 15 pontos na prova objetiva e, pelo menos, um acerto em cada disciplina. Já os candidatos ao cargo de agente precisarão obter, pelo menos, 18 pontos na prova objetiva e, no mínimo, um acerto em cada uma das disciplinas.

Após essa etapa,haverá um curso de formação, presencial e à distância, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco dias e carga horária de oito horas diárias.

Segundo o IBGE, O Censo 2022 está previsto para iniciar as entrevistas no dia 1º de junho, no entanto, o cronograma ainda não é oficial e pode mudar nos próximos meses.